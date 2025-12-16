English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Earthquake In pakistan: പാകിസ്ഥാനിൽ ഭൂചനം; 5.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി; കറാച്ചിയിലും ബലൂചിസ്ഥാൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം

Earthquake In pakistan: പാകിസ്ഥാനിൽ ഭൂചനം; 5.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി; കറാച്ചിയിലും ബലൂചിസ്ഥാൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം

ഇന്നലെയും ബലൂചിസ്ഥാനിലെ സിബി നഗരത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും 3.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 16, 2025, 08:08 AM IST
  • പാകിസ്ഥാനിൽ ഭൂചനം. 5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി
  • ഇതിന്റെ പ്രകമ്പനം കറാച്ചിയിലും ബലൂചിസ്ഥാൻ്റെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു

Earthquake In pakistan: പാകിസ്ഥാനിൽ ഭൂചനം; 5.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി; കറാച്ചിയിലും ബലൂചിസ്ഥാൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം

പാകിസ്ഥാൻ: പാകിസ്ഥാനിൽ ഭൂചനം. 5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ പ്രകമ്പനം കറാച്ചിയിലും ബലൂചിസ്ഥാൻ്റെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Also Read: ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഒരാളുടെ കാൽ അറ്റുപോയി

ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം സോൻമിയാനി പ്രദേശത്തിന് സമീപമാണ്. തെക്കുകിഴക്കൻ ബലൂചിസ്ഥാനിലെ തീരദേശ ഗ്രാമമായ സോൻമിയാനി കറാച്ചിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 87 കിലോമീറ്റർ അകലെയായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൂചലനത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് സൂചന. ഇന്നലെയും ബലൂചിസ്ഥാനിലെ സിബി നഗരത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും 3.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

2008 ൽ ബലൂചിസ്ഥാനിലെ സിയാരത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രധാന ഭൂകമ്പത്തിൽ 200 ൽ അധികം പേർ മരിക്കുകയും 500 ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

 

