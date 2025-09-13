Earthquake strikes Russia: റഷ്യയിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായി, സുനാമിക്കു സാധ്യതയില്ല

കാംചത്ക മേഖലയിലെ കിഴക്കൻ തീരത്തിനടുത്താണ് ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്.അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥ സർവീസിൻ്റെ പസഫിക്ക് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം സുനാമി ഭീക്ഷണിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിന്, 39.5 കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തിയുള്ളതായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അറിയിച്ചു. ജർമ്മൻ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഫൊർ ജിയോസയൻസസ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 7.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിന് 10 കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.
