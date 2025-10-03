English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Manchester synagogue Attack: മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം ഭീകരാക്രമണമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്!

ആക്രമണത്തിൽ 2 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 4 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ മൂന്നു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.   

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 3, 2025, 07:15 AM IST
  • മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ജൂത ദേവാലയത്തിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണം ഭീകരാക്രമണമെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു
  • ആക്രമണത്തിൽ 2 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 4 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
  • പരിക്കേറ്റ മൂന്നു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

Manchester synagogue Attack: മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം ഭീകരാക്രമണമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്!

മാഞ്ചെസ്റ്റർ: മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ജൂത ദേവാലയത്തിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണം ഭീകരാക്രമണമെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.  സിനഗോഗിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു കയറ്റിയത്തിന് പിന്നാലെ വെടിവച്ചു കൊന്ന പ്രതിയുടെ ശരീരത്തിൽ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ജൂത ദേവാലയത്തിൽ ആക്രമണം, രണ്ട് മരണം; അക്രമിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു

ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ച് കയറ്റിയ ശേഷം ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ ആളുകള്‍ തടയുകയും ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് കുത്തേൽക്കുകയും ചെയ്തു.  ആക്രമണത്തിൽ 2 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 4 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ മൂന്നു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Record: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; കന്നി രാശിക്കാരുടെ ആരോഗ്യം മോശമാകും

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് യുകെയിലുടനീളമുള്ള സിനഗോഗുകളിൽ കൂടുതൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായി ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഡെന്മാർക്ക് സന്ദർശനം സ്റ്റാർമർ അവസാനിപ്പിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടുപേർ ജൂതമത വിശ്വാസികളാണ്. ആക്രമണം ഉണ്ടായത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. 

