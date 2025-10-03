Manchester synagogue Attack: മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം ഭീകരാക്രമണമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്!

മാഞ്ചെസ്റ്റർ: മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ജൂത ദേവാലയത്തിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണം ഭീകരാക്രമണമെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സിനഗോഗിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു കയറ്റിയത്തിന് പിന്നാലെ വെടിവച്ചു കൊന്ന പ്രതിയുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ച് കയറ്റിയ ശേഷം ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ ആളുകള് തടയുകയും ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരാള്ക്ക് കുത്തേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിൽ 2 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 4 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ മൂന്നു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് യുകെയിലുടനീളമുള്ള സിനഗോഗുകളിൽ കൂടുതൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായി ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഡെന്മാർക്ക് സന്ദർശനം സ്റ്റാർമർ അവസാനിപ്പിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടുപേർ ജൂതമത വിശ്വാസികളാണ്. ആക്രമണം ഉണ്ടായത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ്.
