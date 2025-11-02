English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Sudan Genocide: സുഡാനിലെ ആശുപത്രിയിൽ കൂട്ടക്കൊല; 460 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Sudan Genocide: സുഡാനിലെ ആശുപത്രിയിൽ കൂട്ടക്കൊല; 460 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Sudan Massacre: ഘട്ടംഘട്ടമായി നടത്തിയ ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണ് കൂട്ടക്കൊലയെന്ന് ലോകാരോ​ഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 2, 2025, 01:23 PM IST
  • ആശുപത്രിയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയവർ ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി
  • പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തി മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും രോ​ഗികളെയും കൂട്ടിരിപ്പുകാരെയും കൊലപ്പെടുത്തി

Sudan Genocide: സുഡാനിലെ ആശുപത്രിയിൽ കൂട്ടക്കൊല; 460 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ജനീവ: ആഭ്യന്തര യുദ്ധം തുടരുന്ന സുഡാനിൽ കൂട്ടക്കൊലകൾ വ്യാപകം. സുഡാനിലെ എൽ ഫാഷർ നഗരം പിടിച്ചെടുത്ത അർധസൈനിക വിഭാഗം നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊല ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടത്തിയ ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്. സുഡാനിലെ ദർഫർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 460 പേരാണ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഇരയായത്.

18 മാസമായി എൽ ഫാഷർ വളഞ്ഞിരുന്ന റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സസ് (ആർഎസ്എഫ്) വീടുകളിലും ആശുപത്രിയിലും കൂട്ടക്കൊലകൾ നടത്തുകയായിരുന്നു. നിരവധി പേർ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായി. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ അക്രമികൾ ആദ്യം ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.

പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തി മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും രോഗികളെയും കൂട്ടിരിപ്പുകാരെയും വെ‌ടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് മൂന്നാം തവണയും വന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെക്കൂടി വധിച്ചു. യുഎൻ കണക്കനുസരിച്ച് ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിൽ 40,000ൽ അധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

സുഡാന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക സൈന്യവും വിമത സേനയായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തുന്നത്. ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒരു വർഷമായി തുടരുകയാണെങ്കിലും എൽ ഷാഫർ നഗരം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വിമതർ പിടിച്ചെടുത്തത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ കൂട്ടക്കൊല ആരംഭിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെയും തങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരെയുമാണ് ആർഎസ്എഫ് അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലകളിൽ 2,000 പേരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Sudan Massacre Genocide

