Mass Shooting Texas: ടെക്സസിൽ വെടിവയ്പ്: ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിയുൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

വാഷിങ്ടൺ: ടെക്സസിലുള്ള ബാറിന് പുറത്ത് നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിയുൽപ്പെടെ മൂന്നു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. വെടിവയ്പ്പ് ഭീകരാക്രമണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന സംശയമുണ്ട്.
Also Read: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല 2026: തലസ്ഥാനം ഭക്തിസാന്ദ്രം; പൊങ്കാല സമർപ്പണവുമായി ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ
കൊല്ലപ്പെട്ടത് ടെക്സസ് സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ സവിത ഷാൻ ആണ്. ബിരുദം കഴിയാൻ മാസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് മരണം. സവിത ഷാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് കൂടിയാണ്. മരിച്ച രണ്ടുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഓസ്റ്റിനിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ ശരിക്കും ഞെട്ടലിലാണ്.
53 കാരനായ എന്ഡിയാഗ ഡയഗ്നെ എന്ന പ്രതിയെ സംഭവ സ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്നു. സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും അതുപോലെ പ്രതിയുടെ വീട്ടില് നിന്നും ഇറാനിയന് പതാകയും തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ചില രേഖകളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ബാക്ക്യാര്ഡ് ബിയര് ഗാര്ഡനില് പുലര്ച്ചെ 1:59 ഓടെയാണ് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നത്.
Also Read: ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചു; റഷ്യൻ എണ്ണയ്ക്കായി വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
പ്രതി ആദ്യം ഒരു എസ് യുവിയില് നിന്ന് വെടിയുതിര്ത്ത ശേഷം വാഹനത്തില് നിന്ന് റൈഫിള് കാണിച്ച് പുറത്തുകടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് അക്രമിയെ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ പതിനാല് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോട്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.