കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വൻ ഭൂകമ്പത്തിൽ നിരവധി മരണം. അറുന്നൂറോളം പേർ കൊലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്. അഫ്ഗാന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലാണ് ഭൂചലനത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് താലിബാൻ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
നിരവധി വീടുകൾ ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നു. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നൂറു കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അഫ്ഗാനെ ബാധിച്ച ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം സഹായിക്കണമെന്ന് താലിബാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 2022 - 2023 വർഷങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം പേർ മരിച്ചിരുന്നു.
