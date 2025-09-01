English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Afghanistan Earthquake: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വൻ ഭൂകമ്പം; 600ഓളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, രക്ഷാപ്രവർ‌ത്തനം തുടരുന്നു

ഭൂചലനത്തിൽ അഫ്​ഗാനിസ്ഥാന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 1, 2025, 02:42 PM IST
  • റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്. '
  • അഫ്​ഗാന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലാണ് ഭൂചലനത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത്.

കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വൻ ഭൂകമ്പത്തിൽ നിരവധി മരണം. അറുന്നൂറോളം പേർ കൊലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്. അഫ്​ഗാന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലാണ് ഭൂചലനത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് താലിബാൻ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.

നിരവധി വീടുകൾ ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നു. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നൂറു കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അഫ്​ഗാനെ ബാധിച്ച ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം സഹായിക്കണമെന്ന് താലിബാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 2022 - 2023 വർഷങ്ങളിൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം പേർ മരിച്ചിരുന്നു.

