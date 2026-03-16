Dubai Airport Fire: ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഇറാന്റെ ഡ്രോണാക്രമണം

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 16, 2026, 06:52 AM IST
Read Also

  1. UAE Work Permit: ഭർത്താവിന്റെ വിസയിൽ ഇനി ഭാര്യമാർക്കും കരിയർ തുടങ്ങാം! യുഎഇയിൽ നിയമക്കുരുക്കുകൾ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാനുള്ള വഴി

Shukra Nakshatra Parivartan: ശുക്രൻ രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Shukra Gochar
Shukra Nakshatra Parivartan: ശുക്രൻ രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Today&#039;s Horoscope: ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യരാശികൾ ഇവരാണ്; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യരാശികൾ ഇവരാണ്; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
ദുബായ്: ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഇറാൻ  ഡ്രോണാക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം വൻ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ വച്ച മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ എന്തെല്ലാം?

തീ അണയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇറാൻ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം തുടരുന്നതിനിടെ ഇര തുടർച്ചയായി ഡ്രൈനുകളും മിസൈലുകളും ഗർഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് താവളങ്ങളും യുഎസുമായി ബന്ധമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്.  ഇതിന്റെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നുമുണ്ട്.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക

ഇതിനിടയിൽ ഇറാനോട് ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സൗദിയും യുഎഇയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ യുഎഇ പ്രസിഡന്റും സൗദി കിരീടാവകാശിയും തമ്മിൽ ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി. ഉടൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

