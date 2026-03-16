Dubai Airport Fire: ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഇറാന്റെ ഡ്രോണാക്രമണം

ദുബായ്: ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഇറാൻ ഡ്രോണാക്രമണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം വൻ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തീ അണയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇറാൻ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം തുടരുന്നതിനിടെ ഇര തുടർച്ചയായി ഡ്രൈനുകളും മിസൈലുകളും ഗർഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് താവളങ്ങളും യുഎസുമായി ബന്ധമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നുമുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ ഇറാനോട് ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സൗദിയും യുഎഇയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ യുഎഇ പ്രസിഡന്റും സൗദി കിരീടാവകാശിയും തമ്മിൽ ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി. ഉടൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
