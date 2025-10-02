English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PoK Protest: പാക് അധീനകശ്മീരില്‍ ജനകീയപ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നു; 12 മരണം, 200 പേർക്ക് പരിക്ക്

ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ 12 പേർ മരിച്ചു, 200 ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്ക്.   

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 2, 2025, 05:41 PM IST
  • ജോയിൻ്റ് അവാമി ആക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാക് അധീനകശ്മീരില്‍ സെപ്റ്റംബർ 29 ന് പ്രതിക്ഷേധം ആരംഭിച്ചു.
  • ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സിസ് വിച്ഛേദിച്ചത് സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമായി.

Read Also

  1. Trump To Meet Xi Jinpeng: അമേരിക്കൻ കർഷകരെ നിരാശരാക്കില്ല; ഷി ജിൻപെങ്ങിനെ കാണാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്

Trending Photos

Kidney Failure: വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം ഈ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
7
symptoms
Kidney Failure: വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം ഈ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Shani Budh Gochar
Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Today&#039;s Horoscope: വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ, ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ, ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
PoK Protest: പാക് അധീനകശ്മീരില്‍ ജനകീയപ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നു; 12 മരണം, 200 പേർക്ക് പരിക്ക്

പാക് അധീനകശ്മീരില്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ 12 പേർ മരിച്ചു, 200 ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്ക്. 
മൗലികാവകാശ നിഷേധത്തിനെതിരെ ജോയിൻ്റ് അവാമി ആക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാക് അധീനകശ്മീരില്‍ സെപ്റ്റംബർ 29 ന് പ്രതിക്ഷേധം ആരംഭിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ കശ്മീർ അഭയാർഥികൾക്ക് സംവരണം നൽകിയ 12 അസംബ്ലി സീറ്റ് നിർത്തുക തുടങ്ങി 38 ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്.  എഎസി മേഖലയിലുടനീളം അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് ആംഭിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. കൂടാതെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സിസ് വിച്ഛേദിച്ചത് സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമായി. 

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും; ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ലക്ഷ്യം

എഎസി ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ

 പാകിസ്ഥാനിൽ താമസിക്കുന്ന കശ്മീരി അഭയാർത്ഥികൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന 12 നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ നിർത്തലാക്കണം.
സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള ആട്ടയും, ന്യായമായ വൈദ്യുതി തീരുവയും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം.
 ദീർഘകാലമായി വൈകിപ്പിക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.

മേഖലയിലുടനീളം ഇന്റർനെറ്റ്, ആശയവിനിമയ ഉപരോധങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. പ്രതിഷേധങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരും സൈന്യവും വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Pok ProtestPakistanJammu KashmirAACAsim Muneer

Trending News