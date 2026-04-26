  • Trump Event Shooting: മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, അധ്യാപകൻ, ​ഗെയിം ഡെവലപ്പർ; ട്രംപ് പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ വെടിയുതിർത്ത 31കാരൻ ഇയാൾ!

Cole Thomas Allen: വാഷിംഗ്ടൺ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിന് പുറത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരൻ കോൾ തോമസ് അല്ലനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 26, 2026, 02:04 PM IST
Read Also

  1. സംവാദത്തിനിടെ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പരാമർശവുമായി Donald Trump

Kerala KR-751 Lottery Result: ഇന്ന് ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ..! കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-751 Lottery Result: ഇന്ന് ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ..! കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today: സുവ‍ർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം; ഒരു കോടി സമ്മാനം RW 211038 എന്ന ടിക്കറ്റിന്
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala Lottery Result Today: സുവ‍ർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം; ഒരു കോടി സമ്മാനം RW 211038 എന്ന ടിക്കറ്റിന്
Monthly Horoscope May 2026: കരിയറിൽ പുരോ​ഗതി, ബിസിനസിൽ ലാഭം; മെയ് മാസം നാല് രാശിക്കാർക്ക് ഭാ​ഗ്യകാലം- സമ്പൂർണ മാസഫലം
6
May horoscope 2026
Monthly Horoscope May 2026: കരിയറിൽ പുരോ​ഗതി, ബിസിനസിൽ ലാഭം; മെയ് മാസം നാല് രാശിക്കാർക്ക് ഭാ​ഗ്യകാലം- സമ്പൂർണ മാസഫലം
Pet Care Tips: വീട്ടിൽ മീൻ വളർത്താറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ..!
5
Pet care tips
Pet Care Tips: വീട്ടിൽ മീൻ വളർത്താറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ..!
വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപും പങ്കെടുത്ത വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്‌പോണ്ടന്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഡിന്നറിനിടെ നടന്ന വെടിവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലിഫോർണിയയിലെ ടോറൻസ് സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരൻ കോൾ തോമസ് അല്ലനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. ശനിയാഴ്ചയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

ഉന്നതതല വിരുന്നിന് വേദിയായ വാഷിംഗ്ടൺ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിന് പുറത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. യുഎസ് സീക്രട്ട് സർവീസും പ്രാദേശിക നിയമപാലകരും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പ്രസിഡന്റും ഏകദേശം 2,500ഓളം അതിഥികളും ഉണ്ടായിരുന്ന ബാൾറൂമിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സുരക്ഷാ പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് അല്ലനെ തടഞ്ഞതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലുകൾ പ്രകാരം ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയന്റിസ്റ്റ്, ഇൻഡി ഗെയിം ഡെവലപ്പർ, പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപകൻ എന്നീ നിലകളിലാണ് ഇയാൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. 2017-ൽ കാലിഫോർണിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ (കാൽടെക്) നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദവും, പിന്നീട് കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി-ഡൊമിംഗസ് ഹിൽസിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഐജെകെ കൺട്രോൾസിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായും കാൽടെക്കിൽ ടീച്ചിംഗ് അസിസ്റ്റന്റായും ഇയാൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗും പരിശീലനവും നൽകുന്ന 'സി2 എഡ്യൂക്കേഷൻ' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപകനായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 2024-ൽ ഈ സ്ഥാപനം ഇയാളെ മികച്ച അധ്യാപകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. 2014-ൽ നാസയുടെ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ലബോറട്ടറിയിൽ സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോഷിപ്പിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

തന്മാത്രാ രസതന്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്റ്റീം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനായി ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം വികസിപ്പിച്ചതായും അല്ലൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ബഹിരാകാശ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പുതിയ 'ടോപ്പ്-ഡൗൺ ഷൂട്ടർ' കോംബാറ്റ് ഗെയിമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലായിരുന്നു താനെന്ന് ഒരു പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ "ബോർഡം" (Bohrdom), "ഫസ്റ്റ് ലോ" (First Law) തുടങ്ങിയ ഗെയിമുകൾ നിർമ്മിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്ര ഗെയിം ഡെവലപ്പറായും ഇയാൾ അറിയപ്പെടുന്നു. ഫെഡറൽ ക്യാമ്പയിൻ ഫിനാൻസ് രേഖകൾ പ്രകാരം, 2024-ൽ കമലാ ഹാരിസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലൻ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

