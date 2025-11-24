G20 Summit: ജി20 ഉച്ചകോടിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച; വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കാനഡയും ഇന്ത്യയും

ഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിലായി നയതന്ത്ര തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്ന ഇന്ത്യ-കാനഡ വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നടന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ചർച്ചക്ക് ശേഷം, ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇടയിലെ വ്യാപാരം 70 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതായി മാർക്ക് കാർണി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Prime Minister @narendramodi and I met at the G20 Summit today, and launched negotiations for a trade deal that could more than double our trade to $70 billion.
India is the world’s fifth largest economy, and that means big new opportunities for Canadian workers and businesses. pic.twitter.com/xjbBIRqcs9
— Mark Carney (@MarkJCarney) November 23, 2025
കനേഡിയൻ സിഖ് വിഘടനവാദിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഒട്ടാവ ആരോപിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായത്. ഇതെ തുടർന്ന് 2023 ൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ കാനഡ നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു. ജൂണിലെ ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ മാർക്ക് കാർണിയും മോദിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിത്.
