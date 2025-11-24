English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • G20 Summit: ജി20 ഉച്ചകോടിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച; വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കാനഡയും ഇന്ത്യയും

G20 Summit: ജി20 ഉച്ചകോടിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച; വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കാനഡയും ഇന്ത്യയും

 കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിലായി നയതന്ത്ര തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്ന  ഇന്ത്യ-കാനഡ വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 24, 2025, 01:02 PM IST
  • 2023 ൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ കാനഡ നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു.
  • ജൂണിലെ ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ മാർക്ക് കാർണിയും മോദിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിത്.

Read Also

  1. G20 Summit: ജി 20 ഉച്ചക്കോടിയ്ക് ശേഷം PM Modi തിരിച്ചത്തി, സ്കോട്ട്ലൻഡില്‍ ഡ്രം കൊട്ടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ വൈറല്‍

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: എന്തൊരു ചാഞ്ചാട്ടമാണെന്റെ പൊന്നേ..! ഇന്ന് വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: എന്തൊരു ചാഞ്ചാട്ടമാണെന്റെ പൊന്നേ..! ഇന്ന് വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Kerala Lottery Result Today (24.11.2025): ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today (24.11.2025): ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Nov 23 Love Horoscope: പ്രണയത്തിൽ ഇന്ന് ശുക്രൻ തുണയ്ക്കും! നവംബർ 23 ലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Nov 23 Love Horoscope: പ്രണയത്തിൽ ഇന്ന് ശുക്രൻ തുണയ്ക്കും! നവംബർ 23 ലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
G20 Summit: ജി20 ഉച്ചകോടിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച; വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കാനഡയും ഇന്ത്യയും

ഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിലായി നയതന്ത്ര തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്ന  ഇന്ത്യ-കാനഡ വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നടന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ചർച്ചക്ക് ശേഷം, ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇടയിലെ വ്യാപാരം 70 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതായി മാർക്ക് കാർണി എക്സിൽ കുറിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

കനേഡിയൻ സിഖ് വിഘടനവാദിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഒട്ടാവ ആരോപിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായത്. ഇതെ തുടർന്ന് 2023 ൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ കാനഡ നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു. ജൂണിലെ ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ മാർക്ക് കാർണിയും മോദിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

G20 SummitCanadaIndia

Trending News