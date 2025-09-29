Germany Discover's Lithium Deposit: ലിഥിയം നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തി ജർമ്മനി, ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ചടി

ഇന്ത്യയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ജർമ്മനിയിൽ ലിഥിയം നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തി. നവഭാരത് ടൈംസ് ഹിന്ദി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആഗോള ഊർജ്ജ കമ്പനിയായ നെപ്റ്റ്യൂൺ എനർജി വിഭവ നിക്ഷേപം വടക്കൻ ജർമ്മനിയിലെ സാക്സണി-അൻഹാൾട്ടിലെ ആൾട്ട്മാർക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി.ഈ മേഖലയിൽ 43 ദശലക്ഷം ടൺ ലിഥിയം കാർബണേറ്റ് തുല്യത സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുതിയ കണ്ടെത്തൽ യൂറോപ്പിന് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഇതുവരെ, യൂറോപ്പും ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ലിഥിയം കയറ്റുമതിക്കായി ചൈനയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ലിഥിയം നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയതോടെ ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
നിർണായക അസംസ്കൃത വസ്തുവായ ലിഥിയത്തിന്റെ ജർമ്മൻ, യൂറോപ്യൻ വിതരണ വിപണിയിലേക്ക് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകാൻ ഇനി സാധിക്കുമെന്ന് നെപ്ട്യൂൺ എനർജിയുടെ സിഇഒ ആൻഡ്രിയാസ് സ്കെക്ക് പറഞ്ഞു.
ജർമ്മനിയിലെ സാക്സണി-അൻഹാൾട്ടിലുള്ള ആൾട്ട്മാർക്ക് ബേസിൻ പ്രദേശം, ചരിത്രപരമായി പ്രധാന പ്രകൃതിവാതക ഉൽപാദന മേഖലയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ, വടക്കൻ ജർമ്മനി മുതൽ റഷ്യ, ഉക്രെയ്ൻ, പോളണ്ട് വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന, യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാതക മേഖലകളിൽ ഒന്നായ പെർമിയൻ ബേസിനിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്. നെപ്റ്റ്യൂൺ എനർജിയും മുൻഗാമികളായ കമ്പനികളും 1969 മുതൽ ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
