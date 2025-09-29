English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 29, 2025, 03:45 PM IST
  • ആക്രമണത്തിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു
  • എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

മിഷിഗൺ: അമേരിക്കയിൽ മിഷിഗണിലെ പള്ളിയിൽ വെടിവെപ്പിൽ നാല് മരണം. പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടെ നടന്ന ആക്രമണത്തിലാണ് നാലുപേർ മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പ്രാർഥന നടക്കുന്നതിനിടെ മുൻവാതിലിലൂടെ ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റിയതിന് പിന്നാലെ അക്രമി വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

വെടിവെപ്പിന് ശേഷം കെട്ടിടത്തിന് തീയിടുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഡിട്രോയിറ്റിൽ നിന്ന് 50 മെെൽ വടക്ക് ഗ്രാൻഡ് ബ്ലാങ്കിലെ ചർച്ച് ഒഫ് ജീസസ് ക്രെെസ്റ്റ് ഒഫ് ലാറ്റർ - ഡേ സെയിന്റ് പള്ളിയിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.

ബർട്ടൻ സ്വദേശി തോമസ് ജേക്കബ് സാൻഫോർഡ് (40) ആണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇയാൾ പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 10 മിനിറ്റാണ് ആക്രമണം നീണ്ടുനിന്നത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു. ഇത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായ മറ്റൊരു ആക്രമണമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Michigan shootingMichigan Church ShootingGrand Blanc Attackമിഷിഗൺ ഷൂട്ടിങ്വെടിവെയ്പ്

