Middle East Crisis: സമാധാന കരാറിന് തയ്യാറാകാതെ ഉപരോധം പിൻവലിക്കില്ല; ബോബുകൾ പൊട്ടും; ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൺ: രണ്ടാം വട്ട ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ഇറാൻ മാറി നിൽക്കുമെന്ന സൂചനകൾക്കിടെ കടുത്ത ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ് രംഗത്ത്. സമാധാന കരാറിന് തയ്യാറാകണമെന്ന് ഇറാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ട്രംപ് ഇല്ലെങ്കിൽ നാവിക ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും നിരവധി ബോംബുകൾ വർഷിക്കുമെന്നും ഇറാനെ തകർക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് 51 ദിവസങ്ങൾ; ആയത്തുള്ള ഖമനയിയുടെ മൃതദേഹം ഇനിയും സംസ്കരിക്കാതെ ഇറാൻ
ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഇപ്രകാരം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കരാർ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഉപരോധം പിൻവലിക്കില്ലെന്നും ഇത് ഇറാനെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അവർക്ക് പ്രതിദിനം 50 കോടി ഡോളർ വീതമാണ് നഷ്ടമാകുന്നതെന്നും ട്രംപ് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: കൊടും ചൂടിൽ ദാഹമകറ്റുന്ന മൂർഖൻ; വീഡിയോ വൈറൽ
ഇറാനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ തന്റെ മേൽ യാതൊരുവിധ സമ്മർദവുമില്ലെന്നും. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് അമേരിക്ക നീങ്ങുകയാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടയിൽ ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടിക്ക് ഇസ്രയേൽ പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ട്രംപ് തള്ളി.
