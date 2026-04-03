Middle East Crisis: ഇറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലം തകർത്ത് അമേരിക്ക; 8 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുകയാണ്. ഇറാനിലെ വാണിജ്യ പ്രധാനയമുള്ള കൂറ്റൻ പാലം വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ തകർത്തിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധിപേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ടെഹ്റാനെ പടിഞ്ഞാറൻ നഗരമായ കരാജുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിർമാണത്തിലിരുന്ന പാലമാണ് ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ചേർന്ന് തകർത്തത്. 136 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഈ പാലം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് മാസ്റ്റർപീസായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഈ പാലത്തിൽ ഇസ്രായേൽ യുഎസ് സഖ്യം രണ്ടു തവണ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് സൂചന. ആക്രമണത്തിൽ 8 പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയൂം 95 ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
രണ്ടു ആക്രമണങ്ങളിൽ ആദ്യ ആക്രമണത്തിൽ ഏതാനും സാധാരണക്കാർക്കും രണ്ടാം ആക്രമണം പരിക്കേറ്റവരെ രക്ഷിക്കാനെത്തയവർക്കു നേരെയുമായിരുന്നു. ഇറാനിലെ ഒരു വലിയ പാലം തകർത്തതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് സാമൂഹിക മാധ്യമമായ ട്രൂത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു. മാത്രമല്ല അധികം വൈകും മുൻപ് ഇറാൻ ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
യിൽ കരയുദ്ധം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സാധ്യത വരുന്നതായിട്ടാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനായി ഇറാൻ സജ്ജമാകുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇറാൻ മണ്ണിലെത്തുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സൈനികനും ജീവനോടെ മടങ്ങില്ലെന്നാണ് അമീർ ഹാതമി വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.
