  • Middle East Peace Plan Summit: ഗാസ സമാധാന ഉച്ചകോടി നാളെ, ഹമാസും ഇസ്രയേലും പങ്കെടുക്കില്ല, മോദിയെ ക്ഷണിച്ച് ട്രംപ്

 ഷാം എൽ-ഷെയ്ക്കിൽ നടക്കുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സമാധാന ഉച്ചകോടിക്ക് നാളെ  തുടക്കം.  റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച്, പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലെ ചർച്ചകളിൽ ഇസ്രയേലും ഹമാസും പങ്കെടുക്കില്ല.   

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 12, 2025, 12:42 PM IST
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താ അൽ-സിസിയും, ഷാം എൽ-ഷെയ്ക്കിൽ നടക്കുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സമാധാന ഉച്ചകോടിക്ക് നാളെ  നേതൃത്വം നൽകും. റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച്, പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലെ ചർച്ചകളിൽ ഇസ്രയേലും ഹമാസും പങ്കെടുക്കില്ല.

ഷാം എൽ-ഷെയ്ക്കിലെ റെഡ് സീ റിസോർട്ടിലാകും 20 ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളുടെ തലവൻമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉച്ചകോടി നടക്കുക. യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്, ബ്രിട്ടൻ പ്രധാനമന്ത്രി കേർ സ്റ്റാർമർ, ഇറ്റലി പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണി, സ്പെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ്,  ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ട്രംപിൻ്റെയും അൽ സിസിയുടെയും ക്ഷണം ലഭിച്ചുണ്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും, പേരധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. 

Middle East Peace PlanEgyptIsrael Palestine WarPalestine peaceHamas

