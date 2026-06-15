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Missouri Plane Crash: മിസൗറിയിൽ ചെറുവിമാനം തകർന്നു വീണ് 12 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

മിസോറിയിലെ ബട്‌ലറിന് സമീപം പറന്നുയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരു സ്കൈഡൈവിംഗ് വിമാനം തകർന്നുവീണു, വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 12 പേരും മരിച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 15, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:36 AM IST
Missouri Plane Crash: മിസൗറിയിൽ ചെറുവിമാനം തകർന്നു വീണ് 12 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Missouri Plane Crash: മിസൗറിയിൽ ചെറുവിമാനം തകർന്നു വീണ് 12 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
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