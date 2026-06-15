/Missouri Plane Crash: മിസൗറിയിൽ ചെറുവിമാനം തകർന്നു വീണ് 12 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

മിസൗറി: അമേരിക്കയിലെ മിസൗറിയിൽ ചെറുവിമാനം തകർന്നുവീണ് പൈലറ്റടക്കം 12 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. തകർന്നുവീണത് സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുവിമാനമാണ്.
റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 11 പേർ സ്കൈ ഡ്രൈവർമാരാണ്, വിമാനം ടേക്ക് ഓഫിന് പിന്നാലെ റൺവേയ്ക്ക് സമീപം ഇടിച്ചിറങ്ങി അഗ്നിഗോളമായി മാറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. അപകടം ഉണ്ടായത് ഇന്നലെയാണ്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരും അഗ്നിക്കിരയായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വിമാനം തകർന്നുവീണത് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള കൃഷിയിടത്തിലാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സേഫ്റ്റി ബോർഡ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാനം തകരണ്ട് കാരണം സാങ്കേതിക തകരാണെന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.
റൺവേയിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്ന വിമാനത്തിന് ആവശ്യമായ ഉയരം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും തുടർന്ന് വിമാനം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് റൺവേയിൽ നിന്നും 300 യാർഡ് അകലെയുള്ള പുൽമേട്ടിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിമാനം നിലംപതിച്ചയുടൻ അതിശക്തമായ തീപിടുത്തമുണ്ടാകുകയും പൂർണ്ണമായും കത്തിയമരുകയുമായിരുന്നു.
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