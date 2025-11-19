English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • G20 Summit: ജി20 ഉച്ചകോടിക്കായി മോദി ആഫ്രിക്കയിലേക്ക്, ലോകനേതാക്കളും; ട്രംപ് എതിർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നവംബർ 22,23 തീയതികളിലായി നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജി20 സമ്മിറ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കും.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 19, 2025, 03:20 PM IST
  • ജി20 ഉച്ചകോടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത് അപമാനമാണെന്നും ട്രംപ് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു.
  • ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപെങ് ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡൽഹി: ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നവംബർ 22,23 തീയതികളിലായി നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജി20 സമ്മിറ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കും. ഇതിനായി വെള്ളിയാഴ്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകും.  അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. വെള്ളക്കാരായ കർഷകരെ ആഫ്രിക്കയിൽ കൊന്നൊടുക്കുകയാണെന്നും, അതിനാൽ  ജി20 ഉച്ചകോടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത് അപമാനമാണെന്നും ട്രംപ് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ഇതോടെ, ട്രംപ് മോദി കൂടിക്കാഴ്ചക്കുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷം നടന്ന ഈജിപ്തിലെ പശ്ചിമേഷ്യ സമാധാന ഉച്ചകോടിയിലും ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിലും മോദി പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഒഴിവാക്കാനാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്നും മോദി വിട്ട് നിന്നത് എന്ന വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപെങ് ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമർ പുട്ടിൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാനായി ഡിസംബർ 4 ന് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. 

