English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Isreal-Palestine: ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ യുദ്ധം; ട്രംപ് നേതൃത്വത്തെ പ്രശംസിച്ച് മോദി

ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ 20 പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇസ്രയേലി ബന്ധികളെ മോചിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ചില നിബന്ധനകൾ ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചു. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 4, 2025, 10:37 AM IST
  • ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ചിലത് ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചു.
  • സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ഇന്ത്യ തുടർന്നും പിന്തുണയ്ക്കും.
  • ഇസ്രയേലി ബന്ധികളെ മോചിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ചില നിബന്ധനകൾ ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചു.

Read Also

  1. Israel-Palestine: ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്, പദ്ധതി അംഗീകരിച്ച് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു

Trending Photos

Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Kerala Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപ
10
Gold rate
Kerala Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപ
Kerala SK-21 Lottery Result: ഒരു ​കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SK-21 Lottery Result: ഒരു ​കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kids Sick Reasons: കുട്ടിക്ക് അടിക്കടി അസുഖം വരാറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
6
Health News
Kids Sick Reasons: കുട്ടിക്ക് അടിക്കടി അസുഖം വരാറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
Isreal-Palestine: ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ യുദ്ധം; ട്രംപ് നേതൃത്വത്തെ പ്രശംസിച്ച് മോദി

പലസ്തീൻ-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ പ്രശംസിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ചിലത്  ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മോദി തൻ്റെ എക്സിൽ ട്രംപിനെ പ്രശംസിച്ചത്. 
"ഗാസയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നിർണായക പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെയ്പ്പാണ്" പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തൻ്റെ എക്സിൽ കുറിച്ചു. സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ഇന്ത്യ തുടർന്നും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ 20 പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇസ്രയേലി ബന്ധികളെ മോചിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ചില നിബന്ധനകൾ ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

PM ModiDonald TrumpTrump administrationIsrael-GazaHamas

Trending News