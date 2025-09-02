PM Modi China Visit: മോദിയുടെ ചൈന സന്ദർശനം; മാറുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ

ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ചൈന സന്ദർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ടിയാൻജിനിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്സിഒ) ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 2020-ലെ ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിലെ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം വഷളായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച്ച.
2024-ൽ റഷ്യയിലെ കസാനിൽ നടന്ന അവസാന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധത്തിലെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും വികസന പങ്കാളികളാണെന്നും, എതിരാളികളല്ലെന്നും അവരുടെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ തർക്കങ്ങളായി മാറരുതെന്നും തീരുമാനമെടുത്തു. കൂടാതെ, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മോദി വിശദീകരിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
മോദി-ഷി ജിൻപിങ്ങ് കൂടിക്കാഴ്ച
സാമ്പത്തിക വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളെപ്പോലെ ലോക വ്യാപാരം സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിൽ ഇരു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളുടെയും പങ്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ഷി ജിൻപിങ്ങും ചർച്ച ചെയ്തു. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യാപാര കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നതിനും രാഷ്ട്രീയവും തന്ത്രപരവുമായ ദിശയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി. 2026 ൽ ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങിനെ ക്ഷണിച്ചു.
ഇന്ത്യ-റഷ്യ-ചൈന
ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്സിഒ) ഉച്ചകോടിക്കിടെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ത്ര മോദി നടത്തിയ അനൗപചാരിക കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. റഷ്യയിലെ കസാനിൽ നടന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കിടെ എടുത്ത സമാനമായ ഒരു ചിത്രത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ, മൂന്ന് നേതാക്കളും പുഞ്ചിരിക്കുന്നതും സംഭാഷണം നടത്തുന്നതുമാണ് ചിത്രങ്ങളിലുള്ളത്. എസ്ഇഒ ഉച്ചകോടി വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതിൽ മോദി ചൈനീസ് ഗവൺമന്റിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയ കുറിപ്പ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ- ചൈന ബന്ധം മികച്ചതായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ തീരുവ നയം ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധത്തിൽ മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
