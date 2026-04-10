Mojtaba Khamenei: ഓരോ തുള്ളി ചോരയ്ക്കും നഷ്ടപരിഹാരം; പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് മൊജ്തബ ഖമനേയി

ടെഹ്റാൻ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നയങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനൊരുങ്ങി ഇറാൻ. രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖമനേയിയാണ് ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇറാൻ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുകയാണെന്നും തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചവർക്ക് ഉചിതമായ ശിക്ഷ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാന്റെ നയതന്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ പുതിയൊരു അധ്യായമാണിതെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, തങ്ങൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് തത്തുല്യമായ പരിഹാരം തേടുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഓരോ തുള്ളി ചോരയ്ക്കും പകരം ചോദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട തന്റെ പിതാവും ഇറാന്റെ മുൻ പരമോന്നത നേതാവുമായ അയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ വധത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യം ഒരു യുദ്ധത്തിന് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകില്ലെന്നും മൊജ്തബ ഖമനേയി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നിലവിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്.
രണ്ടാഴ്ചത്തെ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ലെബനനിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വെടിനിർത്തൽ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കടലിടുക്കിലൂടെ പ്രതിദിനം 15 കപ്പലുകളെ മാത്രമേ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കൂവെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലാണ് ഇറാൻ.
