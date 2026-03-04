Mojtaba Khamenei: ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി അയത്തുള്ള ഖമേനിയുടെ മകൻ

ടെഹ്റാൻ: നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായി മുജ്തബ ഖമേനിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഖമേനിയുട രണ്ടാമത്തെ മകനായ മുജ്തബയെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന്റെ സമമർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് അസംബ്ലി ഓഫ് എക്സ്പെർട്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: ദുബായിലെ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം
വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യം വലിയ ഭരണപ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.
ആരാണീ മുജ്തബ ഖമേനി (Who is Mojtaba Khamenei?)
അലി ഖമേനിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് മുജ്തബ ഖമേനി. കാലങ്ങളായി ഇറാന്റെ രാഷ്ടീയ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിർണായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മുജ്തബ ഐആർജിസിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളാണ്, ഭരണകൂട വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ ക്ഷമയും അനുസരണയും നിലനിർത്തുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി
1989 മുതൽ അലി ഖമേനി കൈവശം വെച്ചിരുന്ന പരമോന്നത അധികാരം കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനുള്ള നീക്കമായിട്ടാണ് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.