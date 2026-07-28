Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /ഇറാഖിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിനു സമീപം സ്ഫോടനം

ഇറാഖിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിനു സമീപം സ്ഫോടനം

Iranian drones strike northern Iraq: ഇന്ന് പുലർച്ചെ വടക്കൻ ഇറാഖിലെ എർബിലിൽ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിന് സമീപം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 28, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:04 AM IST
ഇറാഖിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിനു സമീപം സ്ഫോടനം
Image Credit: Photo: Twitter/ ANI

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ഇറാഖിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിനു സമീപം സ്ഫോടനം
Iran War11 min ago
2
Ramayana Parayanam1 hr ago
3
Kerala Monsoon1 hr ago
4
Commonwealth gamesJul 27
5
DRDOJul 27