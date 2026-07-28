/ഇറാഖിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിനു സമീപം സ്ഫോടനം

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാഖിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റിനു സമീപം സ്ഫോടനമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇറാഖ് മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുപ്രകാരം എർബിലിൽ 7 തവണ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി എന്നാണ്.
നാലു ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ എർബിലിനു സമീപമുള്ള സോറൻ, ഖലീഫാൻ മേഖലകളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പത്തിലേറെ യുഎസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും രംഗത്തെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഇറാഖിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാതകപ്പാടമായ ഖോർ മോറും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇറാഖിലെ ഊർജ വിതരണത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ എർബിലിൽ ആക്രമണമുണ്ടായ അതേസമയത്തു തന്നെയാണ് ഖോർ മോറിലും ആക്രമണമുണ്ടായതെന്നാണ് ഇറാഖ് പറയുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ശക്തമായ സൈനിക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മധ്യസ്ഥരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചതെന്നും നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമാധാനചർച്ച പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുന്നതിനിടെ സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. ഇറാഖിലെ ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള സായുധസംഘങ്ങളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും എല്ലാ ഡ്രോണുകളും വെടിവച്ചിട്ടെന്നും സൗദി സേനയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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