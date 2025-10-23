English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Murder Case: നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ ഏഴ് കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ; കൊലപ്പെടുത്തിയത് പിതാവ്

Murder Case: നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ ഏഴ് കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ; കൊലപ്പെടുത്തിയത് പിതാവ്

7 Children Found Dead: അഞ്ചിനും 13നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വെടിയേറ്റ നിലയിലാണ് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 23, 2025, 05:21 PM IST
  • ഒരു കുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായ ശേഷമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്
  • കുട്ടികൾ തലയിൽ വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചത്

Murder Case: നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ ഏഴ് കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ; കൊലപ്പെടുത്തിയത് പിതാവ്

ബെൻ​ഗാസി: കാറിനുള്ളിൽ ഏഴ് കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കാറിൽ നിന്ന് ദുർ​ഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ കാർ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഏഴ് കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. വെടിയേറ്റ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തലയിൽ വെടിയേറ്റാണ് കുട്ടികൾ മരിച്ചത്.

ഒരു കുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായ ശേഷമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ചില കുട്ടികൾ സ്കൂൾ യൂണിഫോമിൽ ആയിരുന്നു. യാർ, ഖൈറല്ല, ലമാർ, മുഹമ്മദ്, അബ്ദുറഹ്മാൻ, അബ്ദുറഹീം, അഹ്മദ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ലിബിയയിലെ ബെൻ​ഗാസിയിലാണ് കുട്ടികളെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

അൽ ഹവാരി സ്വദേശിയായ ഹസൻ അൽ സവി ആണ് മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. അഞ്ചിനും 13നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഏഴ് കുട്ടികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

മാസികാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്നാകാം ഇയാൾ മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. ഇയാൾ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് കുറച്ചുകാലമായി താമസിച്ചിരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ്  കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

