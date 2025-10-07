English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

India-Pak conflict: 'ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാൻ സംഘർഷം അവസാനിച്ചത് എൻ്റെ ഇടപെടൽ കാരണം'പരാമർശവുമായി വീണ്ടും ട്രംപ്

ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി തയാറാകുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ തന്ത്രപരമായ ഇടപെടൽ അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, ആഗോള സമാധാനത്തിനും കാരണമായെന്ന് ട്രംപ്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 7, 2025, 10:51 AM IST
  • തീരുവയുടെ ഉപയോഗമാണ് സമാധാനത്തിന് കാരണമെന്ന് ട്രംപ്
  • തൻ്റെ തന്ത്രപരമായ ഇടപെടൽ അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, ആഗോള സമാധാനത്തിനും കാരണമായി
  • ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി തയാറാകുകയായിരുന്നു.

Read Also

  1. The Nobel Prize For Medicine: 2025 ഫിസിയോളജി നൊബേൽ സമ്മാനം പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസ് ഗവേഷകർക്ക്

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം,അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം,അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മീന രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മീന രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Types of Pimples: മുഖക്കുരു എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്;അവയുടെ ചികിത്സയും
6
Types of Pimples
Types of Pimples: മുഖക്കുരു എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്;അവയുടെ ചികിത്സയും
Dhana Rajayoga: 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലിയിൽ പവർഫുൾ ധന രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ കാലം ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
6
Dhana Rajayoga
Dhana Rajayoga: 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലിയിൽ പവർഫുൾ ധന രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ കാലം ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
India-Pak conflict: 'ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാൻ സംഘർഷം അവസാനിച്ചത് എൻ്റെ ഇടപെടൽ കാരണം'പരാമർശവുമായി വീണ്ടും ട്രംപ്

ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാൻ സംഘർഷം അവസാനിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. തീരുവയുടെ ഉപയോഗമാണ് സമാധാനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ട്രംപ് ഇത്തവണ അവകാശപ്പെടുന്നത്. 
തൻ്റെ തന്ത്രപരമായ ഇടപെടൽ അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, ആഗോള സമാധാനത്തിനും കാരണമായെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസിസിൽ സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
തനിക്ക് തീരുവ ചുമത്താനുള്ള അധികാരം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം യുദ്ധത്തിൽ കലാശിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി തയാറാകുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ സമീപനം ഇരുപക്ഷത്തെയും യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി എന്നാണ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടത്. 
തീരുവയുടെ മേൽക്കൈയുള്ളതിനാൽ  അന്താരാഷ്ട്ര സംഘർഷങ്ങളിൽഅമേരിക്കക്ക് ഇടപെടാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന ഇന്ത്യാ പാക്കിസ്ഥാൻ സംഘർഷം വെടിനിർത്തൽ ഉടമ്പടിയോടെ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അവസാനിക്കാൻ ട്രംപിൻ്റെ ഇടപെടൽ ആണ് കാരണമെന്ന് ഇതിനു മുൻപും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യ മേധാവി അസിം മുനീറും ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Donald TrumpIndia-Pakistan ConflictOperation Sindoortariff

Trending News