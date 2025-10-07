India-Pak conflict: 'ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാൻ സംഘർഷം അവസാനിച്ചത് എൻ്റെ ഇടപെടൽ കാരണം'പരാമർശവുമായി വീണ്ടും ട്രംപ്

ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാൻ സംഘർഷം അവസാനിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. തീരുവയുടെ ഉപയോഗമാണ് സമാധാനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ട്രംപ് ഇത്തവണ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
തൻ്റെ തന്ത്രപരമായ ഇടപെടൽ അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, ആഗോള സമാധാനത്തിനും കാരണമായെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസിസിൽ സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
തനിക്ക് തീരുവ ചുമത്താനുള്ള അധികാരം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം യുദ്ധത്തിൽ കലാശിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി തയാറാകുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ സമീപനം ഇരുപക്ഷത്തെയും യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി എന്നാണ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടത്.
തീരുവയുടെ മേൽക്കൈയുള്ളതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘർഷങ്ങളിൽഅമേരിക്കക്ക് ഇടപെടാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
#WATCH | On whether he would shift his position on tariffs, US President Donald J Trump says, "... If I didn't have the power of tariffs, you would have at least four of the seven wars raging... If you look at India and Pakistan, they were ready to go at it. Seven planes were… pic.twitter.com/oI3r4cnzAV
— ANI (@ANI) October 6, 2025
ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന ഇന്ത്യാ പാക്കിസ്ഥാൻ സംഘർഷം വെടിനിർത്തൽ ഉടമ്പടിയോടെ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അവസാനിക്കാൻ ട്രംപിൻ്റെ ഇടപെടൽ ആണ് കാരണമെന്ന് ഇതിനു മുൻപും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യ മേധാവി അസിം മുനീറും ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
