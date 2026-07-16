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Myanmar Boat Accident: മ്യാൻമറിൽ റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞ് അപകടം; 500ഓളം പേർ മരിച്ചതായി സംശയം

Boat Accident Myanmar: ജൂൺ അവസാനത്തോടെ മ്യാൻമറിലെ രഖൈൻ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട രണ്ട് ബോട്ടുകളിലും ഭൂരിഭാഗവും രോഹിങ്ക്യൻ യാത്രക്കാരായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 16, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:12 PM IST
Myanmar Boat Accident: മ്യാൻമറിൽ റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞ് അപകടം; 500ഓളം പേർ മരിച്ചതായി സംശയം
Image Credit: Boat | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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