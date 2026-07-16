/Myanmar Boat Accident: മ്യാൻമറിൽ റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞ് അപകടം; 500ഓളം പേർ മരിച്ചതായി സംശയം

മ്യാൻമർ തീരത്ത് അഭയാർത്ഥികളുമായി പോയ രണ്ട് ബോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞ് അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ മരിച്ചതായി സംശയം. വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ യുഎൻ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.
പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ജൂൺ അവസാനത്തോടെ മ്യാൻമറിലെ രഖൈൻ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട രണ്ട് ബോട്ടുകളിലും ഭൂരിഭാഗവും രോഹിങ്ക്യൻ യാത്രക്കാരായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലെ കോക്സ് ബസാർ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചവരും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റ സംഘടനയും (IOM) യുഎൻ അഭയാർത്ഥി ഏജൻസിയും (UNHCR) നൽകുന്ന വിവരപ്രകാരം, ഏകദേശം 250 പേരുമായി പോയ ആദ്യ ബോട്ടുമായുള്ള ബന്ധം യാത്ര തിരിച്ച് അധികം വൈകാതെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. 280-ഓളം ആളുകളുമായി പോയ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ട് ജൂലൈ 8-ന് മ്യാൻമറിലെ അയ്യർവാഡി തീരത്ത് മറിഞ്ഞതായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
ഈ ദുരന്തം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വർഷം ആൻഡമാൻ കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമായി കാണാതാവുകയോ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്ത രോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർത്ഥികളും ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരും അടങ്ങുന്ന ഏകദേശം 300 പേരുടെ കണക്കിലേക്ക് ഇതും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും.
ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള മ്യാൻമറിലെ രഖൈൻ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള മുസ്ലീം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ അഭയാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. പീഡനങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇവിടെ കൂട്ട പലായനങ്ങൾ പതിവാണ്. കൂടാതെ, രാജ്യത്തെ മുസ്ലീം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തിയതിന് മ്യാൻമർ സൈന്യം കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥിരീകരിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇതിനകം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം രോഹിങ്ക്യകൾ അഭയാർഥികൾ അതിർത്തി കടന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അതീവ ദുരിതപൂർണ്ണവും തിരക്കേറിയതുമായ ക്യാമ്പുകളിലാണ് ഇവർ കഴിയുന്നത്. 2026-ൽ വടക്കൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലുണ്ടായ വിവിധ അപകടങ്ങളിലായി മ്യാൻമർ വിട്ട 900-ലധികം രോഹിങ്ക്യകളെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് (ഇവർ മരണപ്പെട്ടതായാണ് കരുതുന്നത്) വ്യക്തമാക്കുന്ന ആശങ്കാജനകമായ കണക്കുകൾ യുഎൻഎച്ച്സിആർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തവരാണ്.
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