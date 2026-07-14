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Nasa Scientist Dr Anil Menon: ബഹിരാകാശത്ത് ഇനി മലയാളിയും! എട്ട് മാസത്തെ ദൗത്യം റഷ്യൻ പേടകത്തിൽ; ആ ചരിത്ര കുതിപ്പ് ഇന്ന്

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു മലയാളിയെത്തുന്നു. ഡോ. അനിൽ മേനോൻ എട്ട് മാസത്തെ ദൗത്യത്തിന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 14, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:30 PM IST
Nasa Scientist Dr Anil Menon: ബഹിരാകാശത്ത് ഇനി മലയാളിയും! എട്ട് മാസത്തെ ദൗത്യം റഷ്യൻ പേടകത്തിൽ; ആ ചരിത്ര കുതിപ്പ് ഇന്ന്
Image Credit: Dr Anil Menon | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Nasa Scientist Dr Anil Menon: ബഹിരാകാശത്ത് ഇനി മലയാളിയും! എട്ട് മാസത്തെ ദൗത്യം റഷ്യൻ പേടകത്തിൽ; ആ ചരിത്ര കുതിപ്പ് ഇന്ന്
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