/Nasa Scientist Dr Anil Menon: ബഹിരാകാശത്ത് ഇനി മലയാളിയും! എട്ട് മാസത്തെ ദൗത്യം റഷ്യൻ പേടകത്തിൽ; ആ ചരിത്ര കുതിപ്പ് ഇന്ന്

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാകാൻ നാസ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. അനിൽ മേനോൻ. റഷ്യയുടെ സോയൂസ് എംഎസ്-29 (Soyuz MS-29) ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലാണ് യാത്ര. ഇന്ന് രാത്രി, ഇന്ത്യൻ സമയം 8:17 ന് കസക്കിസ്ഥാനിലെ ബൈക്കോനൂർ കോസ്മോഡ്രോമിൽ നിന്ന് സോയൂസ് റോക്കറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചുയരും. എട്ടു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ, റോസ്കോസ്മോസ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളായ പ്യോത്തർ ഡുബ്രോവ്, അന്ന കികിന എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് അനിലിന്റെ യാത്ര.
മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യാത്രയ്ക്ക് ഒടുവിൽ രാത്രി 11:26ന് ബഹിരാകാശ പേടകം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നംഗ സംഘം 'എക്സ്പെഡിഷൻ 74' (Expedition 74) ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകും. ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കുമുള്ള ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമായി ഈ എട്ട് മാസം സംഘം വിനിയോഗിക്കും.
ആരാണ് ഡോ. അനിൽ മേനോൻ?
ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയായ ശങ്കരൻ മേനോന്റെയും ഉക്രെയ്നിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ എലിസബത്ത് സമോയിലിങ്കോയുടെയും മകനാണ് അനിൽ മേനോൻ. 2021 ഡിസംബറിലാണ് നാസയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായി അനിലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. വൈദ്യശാസ്ത്രം, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എയ്റോസ്പേസ് മേഖലകളിൽ മികവ് പുലർത്തിയ അനിൽ നാസയിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ്, സ്പേസ് എക്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് സർജനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ബഹിരാകാശ യാത്രകളിൽ മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അനിൽ സഹായിച്ചു. എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യനും എയ്റോസ്പേസ് മെഡിസിനിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള യുഎസ് സ്പേസ് ഫോഴ്സിലെ കേണലുമാണ് ഡോ. അനിൽ മേനോൻ. ഇത് അനിലിന്റെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയാണ്. പക്ഷെ നിരവധി ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ബഹിരാകാശത്ത് അനിൽ മേനോൻ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ
അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിലേറെയായി നിരന്തരം മനുഷ്യവാസമുള്ള ഒന്നായി തുടരുകയാണ്. ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാലയായാണ് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം.
ഇവിടെ ഭാവിയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള സെമികണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റലുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് മുതൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ (AI) സഹായത്തോടെ അൾട്രാസൗണ്ട് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് വരെയുള്ള വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഡോ. അനിൽ മോനോൻ പങ്കാളിയാകും. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് സ്വന്തമായി മെഡിക്കൽ സ്കാനിംഗ് നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രക്തചംക്രമണത്തിൽ (Blood Circulation) ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പങ്കാളിയാകും. ഒപ്പം, വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മെഡിക്കൽ ഗവേഷണങ്ങളും കോശങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾ (Tissue Repair) പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബയോപ്രിന്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകും. 2027 ഏപ്രിലിലായിരിക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി അനിൽ മോനോനും സംഘവും ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുക.
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