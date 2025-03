ഫ്ലോറിഡ: ഐഎസ്എസ്സിലെ ദൈത്യത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സുനിത വില്യംസ്, ബച്ച്, നിക്ക്, അലക്സാണ്ട‍ർ എന്നിവരെ സ്വാ​ഗതം ചെയ്ത് നാസ. ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി അവർ തിരിച്ചെത്തിയതിൽ സന്തോഷമെന്ന് നാസ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാസയും സ്പേസ് എക്സും ചേർന്ന് ഒരു മാസം മുന്നേ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നാസ ആക്ടിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജാനെറ്റ് പെട്രോ പറഞ്ഞു. ട്രംപിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് നാസയും സ്പേസ് എക്സും ഒന്നിച്ച് യാത്രികരെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

Welcome home, @AstroHague, @Astro_Suni, Butch, and Aleks!

Crew-9 splashed down safely in the water off the coast of Florida near Tallahassee on Tuesday, March 18, 2025.

Hague, Gorbunov, Williams, and Wilmore have returned to Earth from a long-duration science expedition… pic.twitter.com/nWdRqaSTTq

— NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) March 19, 2025