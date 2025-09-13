UN Two-State Solution: ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷം; ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാര പ്രമേയത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷം

ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തിൽ സമാധാനപരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും, അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രമേയത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷം. ഏഴ് പേജുള്ള പ്രമേയമാണ് ഇന്ന് ഫ്രാൻസും സൗദി അറേബ്യയും ചേർന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 142 രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു.പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്തു. 12 രാജ്യങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ട് നിന്നു.
ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ തുടർച്ചയായി ബോംബാക്രമണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിന് ശക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചത്.സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ന്യൂയോർക്കിൽ റിയാദും നടക്കുന്ന യുഎൻ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ബെൽജിയം എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ന്യൂയോർക്കിൽ ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷ പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉന്നതതല സമ്മേളനം നടക്കുമെന്നും, അതിൽ ഫ്രാൻസും സൗദി അറേബ്യയും സംയുക്തമായി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമെന്നും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോൺ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
2023 ഒക്ടോബർ 7 ന് പലസ്തീൻ തീവ്രവാധ സംഘടനയായ ഹമാസ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമമാണ് യുദ്ധത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത്.
