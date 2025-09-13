English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UN Two-State Solution: ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷം; ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാര പ്രമേയത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷം

ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 142 രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു.പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്തു. 12 രാജ്യങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ട് നിന്നു. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 13, 2025, 04:02 PM IST
  • ഏഴ് പേജുള്ള പ്രമേയമാണ് ഇന്ന് ഫ്രാൻസും സൗദി അറേബ്യയും ചേർന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്
  • ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 142 രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു
  • 12 രാജ്യങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ട് നിന്നു

Read Also

  1. Israel-Palestine conflict: ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: അങ്ങ് കത്തിക്കയറുവാണല്ലോ..! പിടിച്ചാൽ കിട്ടാതെ സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; ഇന്ന് കൂടിയത്...
5
Kerala gold price
Gold Rate Kerala Today: അങ്ങ് കത്തിക്കയറുവാണല്ലോ..! പിടിച്ചാൽ കിട്ടാതെ സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; ഇന്ന് കൂടിയത്...
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിനിടെ ചെറിയൊരു ഇറക്കം..! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇത്രയും...
5
Kerala gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിനിടെ ചെറിയൊരു ഇറക്കം..! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇത്രയും...
Karunya Lottery Result Today 13 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 13 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
UN Two-State Solution: ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷം; ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാര പ്രമേയത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷം

ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തിൽ സമാധാനപരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും, അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രമേയത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷം. ഏഴ് പേജുള്ള പ്രമേയമാണ് ഇന്ന് ഫ്രാൻസും സൗദി അറേബ്യയും ചേർന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.   ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 142 രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു.പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്തു. 12 രാജ്യങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ട് നിന്നു. 
ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ തുടർച്ചയായി ബോംബാക്രമണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിന് ശക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചത്.സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ന്യൂയോർക്കിൽ റിയാദും നടക്കുന്ന യുഎൻ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, കാനഡ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ബെൽജിയം എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: സുശീല കർക്കി നേപ്പാളിന്‍റെ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി; പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു

സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ന്യൂയോർക്കിൽ ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷ പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉന്നതതല സമ്മേളനം നടക്കുമെന്നും, അതിൽ ഫ്രാൻസും സൗദി അറേബ്യയും സംയുക്തമായി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമെന്നും  ഫ്രഞ്ച്  പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോൺ എക്സിൽ കുറിച്ചു.

2023 ഒക്ടോബർ 7 ന് പലസ്തീൻ തീവ്രവാധ സംഘടനയായ ഹമാസ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമമാണ് യുദ്ധത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

IsraelPalestineWarUNIndia

Trending News