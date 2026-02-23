കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ ബസ് നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 18 ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയാണ്.
Also Read: സാങ്കേതിക തകരാറ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു തേജസ് യുദ്ധവിമാനം കൂടി നഷ്ടമായി; പൈലറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു
പൊഖറയിൽ നിന്നും കാഠ്മണ്ഡുവിലക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസായിരുന്നു അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. ബസ് ത്രിശൂലി നദിയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നദിയിലേക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ചോല യാത്രക്കാർ വീണതയാണ് റിപ്പോർട്ട്. 6 സ്ത്രീകളും 11 പുരുഷന്മാരും മരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ പരിക്കേറ്റത്തിൽ എട്ടിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നും വിവരമുണ്ട്.
അപകടം നടന്ന ഉടൻ ഹൈവേ റെസ്ക്യൂ സംഘവും പോലീസും പ്രദേശവാസികളും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ നെപ്പ് സൈന്യം, നേപ്പാൾ പോലീസ്, സായുധ പോലീസ് സേനയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. രാത്രിയായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നടത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസിൽ വിദേശ വിനോദ സംചാരികൾ അടക്കമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോഗതി
ഇന്നലെ രാത്രി 7 മണിയോടെയാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ട ബസ് പൊഖാറയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടത്. ബസ് പൃഥ്വി രാജ്മാർഗ് ബസ് സഞ്ചലക് കമ്പനിയുടെതാണ്. ബസ് ഉടമ അപകടസമയത്ത് ബേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അയാൾ മരണപ്പെട്ടുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.