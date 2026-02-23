English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Nepal Bus Accident: നേപ്പാളില്‍ ബസ് നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; 18 പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

Nepal Bus Accident: നേപ്പാളില്‍ ബസ് നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; 18 പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

Nepal Bus Plunge: അപകടത്തിൽ പതിനെട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 23, 2026, 10:28 AM IST
  • നേപ്പാളിൽ ബസ് നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 18 ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു
  • അപകടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്
  • സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയാണ്

Nepal Bus Accident: നേപ്പാളില്‍ ബസ് നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; 18 പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ ബസ് നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 18 ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയാണ്. 

Also Read: സാങ്കേതിക തകരാറ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു തേജസ് യുദ്ധവിമാനം കൂടി നഷ്ടമായി; പൈലറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു

പൊഖറയിൽ നിന്നും കാഠ്മണ്ഡുവിലക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസായിരുന്നു അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.  ബസ് ത്രിശൂലി നദിയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  നദിയിലേക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ചോല യാത്രക്കാർ വീണതയാണ് റിപ്പോർട്ട്. 6 സ്ത്രീകളും 11 പുരുഷന്മാരും മരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ പരിക്കേറ്റത്തിൽ എട്ടിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നും വിവരമുണ്ട്.

അപകടം നടന്ന ഉടൻ ഹൈവേ റെസ്‌ക്യൂ സംഘവും പോലീസും പ്രദേശവാസികളും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നു.  അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ നെപ്പ് സൈന്യം, നേപ്പാൾ പോലീസ്, സായുധ പോലീസ് സേനയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. രാത്രിയായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നടത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസിൽ വിദേശ വിനോദ സംചാരികൾ അടക്കമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോഗതി

ഇന്നലെ രാത്രി 7 മണിയോടെയാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ട ബസ് പൊഖാറയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടത്.  ബസ് പൃഥ്‌വി രാജ്മാർഗ് ബസ് സഞ്ചലക് കമ്പനിയുടെതാണ്. ബസ് ഉടമ അപകടസമയത്ത് ബേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അയാൾ മരണപ്പെട്ടുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Bus accidentNepal bus accident18 killedmany injuredNepal News

