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Nepal Flash Flood: നേപ്പാൾ മിന്നൽപ്രളയം: മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, 105 ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 384 പേരെ കാണാതായി, മലയാളി സംഘം സുരക്ഷിതർ

384 പേരെയാണ് ഇതുവരെ നേപ്പാളിലെ ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 105 പേർ ഇന്ത്യക്കാർ ആണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 26, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:13 PM IST
Nepal Flash Flood: നേപ്പാൾ മിന്നൽപ്രളയം: മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, 105 ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 384 പേരെ കാണാതായി, മലയാളി സംഘം സുരക്ഷിതർ
Image Credit: Nepal Flash Flood | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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