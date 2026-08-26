/Nepal Flash Flood: നേപ്പാൾ മിന്നൽപ്രളയം: മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, 105 ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 384 പേരെ കാണാതായി, മലയാളി സംഘം സുരക്ഷിതർ

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ കനത്ത മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് കാരണം ടിബറ്റൻ മേഖലയിലുണ്ടായ ഭൂചലനമെന്ന് നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശിർ ഖനാൽ. ടിബറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 4.4 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വൻ ഹിമപാതവും മണ്ണിടിച്ചിലുമാണ് നദിയിലെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി വലിയ പ്രളയത്തിന് കാരണമായതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അതേസമയം, പ്രളയക്കെടുതിയിൽ അകപ്പെട്ട നേപ്പാളിൽ നിന്നും അതീവ ഗുരുതരമായ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.
പ്രളയത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുകയാണ്. നിലവിൽ 95 പേർ മരിച്ചതായാണ് വിവരം. കാണാതായ 384 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. ഇതിൽ 105 പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങിയ 36 അംഗ മലയാളി സംഘം സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് വിവരം. ടിബറ്റൻ അതിർത്തിക്ക് അടുത്തുള്ള ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലൂടെ ഇരച്ചെത്തിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ 19 പാലങ്ങളും 40 കിലോമീറ്റർ റോഡും പൂർണ്ണമായി തകർന്നിരുന്നു. ഗതാഗതമാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതായത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം നേപ്പാളിലെ പ്രളയസാഹചര്യം മുൻനിർത്തി അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിലും സർക്കാരുകൾ കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമങ്ങളും മാർക്കറ്റുകളും ഒലിച്ചുപോയി
രസുവ ജില്ലയിലെ ഭോട്ടെകോശി നദിയിൽ രാവിലെ എട്ടരയോടെയുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത മിന്നൽ പ്രളയമാണ് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നടുക്കിയത്. ടിബറ്റൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്നൊഴുകിയെത്തിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ സ്യാപ്രു ബെസി, തിമൂരെ മേഖലകളിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും മാർക്കറ്റുകളും പൂർണ്ണമായി ഒലിച്ചുപോയി. പ്രദേശത്തെ 13 പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളും പ്രളയത്തിൽ തകർന്നു. കൂടാതെ 19 പാലങ്ങളും 40 കിലോമീറ്ററോളം റോഡും തകർന്ന നിലയിലാണ്. നേപ്പാളിനെയും ചൈനയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടിബറ്റിലെ ഗൈറോങ് അതിർത്തിയിൽ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള റോഡ് ഗതാഗതവും വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു. ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന 26 നേപ്പാൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും 7 സായുധ സേനാംഗങ്ങളെയും (APF) പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കാണാതായിട്ടുണ്ട്.
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