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Nepal Flash Flood: നേപ്പാളില്‍ മിന്നല്‍ പ്രളയം; എട്ട് മരണം, പ്രദേശത്തെ മാർക്കറ്റ് ഒലിച്ചുപോയി, പോലീസുകാരെ ഉൾപ്പെടെ കാണാതായി

രസുവ ജില്ലയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി പോലീസുദ്യോ​ഗസ്ഥരെ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ കാണാതായി.

Written ByKarthika V
Published: Aug 26, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:10 PM IST
Nepal Flash Flood: നേപ്പാളില്‍ മിന്നല്‍ പ്രളയം; എട്ട് മരണം, പ്രദേശത്തെ മാർക്കറ്റ് ഒലിച്ചുപോയി, പോലീസുകാരെ ഉൾപ്പെടെ കാണാതായി
Image Credit: Nepal Flash Flood | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Nepal Flash Flood: നേപ്പാളില്‍ മിന്നല്‍ പ്രളയം; എട്ട് മരണം, പ്രദേശത്തെ മാർക്കറ്റ് ഒലിച്ചുപോയി, പോലീസുകാരെ ഉൾപ്പെടെ കാണാതായി
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