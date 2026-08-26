/Nepal Flash Flood: നേപ്പാളില്‍ മിന്നല്‍ പ്രളയം; എട്ട് മരണം, പ്രദേശത്തെ മാർക്കറ്റ് ഒലിച്ചുപോയി, പോലീസുകാരെ ഉൾപ്പെടെ കാണാതായി

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലെ ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ മരണം എട്ട് ആയി. അപകടത്തിൽ നിരവധി ആളുകളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ടിബറ്റൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്നുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത വെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് നേപ്പാളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം വിതച്ചതെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളായ നുവാകോട്ട്, ധാഡിങ് ജില്ലകളിൽ നിന്നായാണ് എട്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതെന്ന് സെൻട്രൽ പോലീസ് അറിയിച്ചു.
രസുവ ജില്ലയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന 26 നേപ്പാൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സായുധ പോലീസ് സേനയിലെ (APF) ഏഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കി. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നേപ്പാൾ സൈന്യം ഹെലികോപ്റ്ററുകളും പ്രത്യേക ദുരന്തനിവാരണ സേനയെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്ന് സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചു.
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