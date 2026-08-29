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Nepal Flash Flood: നേപ്പാൾ മിന്നൽ പ്രളയം: മരണം 600 കടന്നു, കാണാതായവരുടെ എണ്ണം 2000ലേക്ക്, കാണാതായവരിൽ 300ലേറെ ഇന്ത്യക്കാരും

1900ൽ അധികം പേരെ ഇതുവരെ നേപ്പാൾ മിന്നൽ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 29, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:37 AM IST
Nepal Flash Flood: നേപ്പാൾ മിന്നൽ പ്രളയം: മരണം 600 കടന്നു, കാണാതായവരുടെ എണ്ണം 2000ലേക്ക്, കാണാതായവരിൽ 300ലേറെ ഇന്ത്യക്കാരും
Image Credit: nepal flash flood | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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