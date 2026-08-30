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Nepal Flood: പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ച നേപ്പാളിൽ അഞ്ചാം ദിവസവും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു; 675 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ഏഴ് മലയാളികളെ കാണാനില്ല

Nepal Flood Death Toll: ഇതുവരെ 675 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്താനായത്. 2000-ത്തിലധികം ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും വിവരമില്ല.

Reported ByRoniya Baby
Published: Aug 30, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:55 AM IST
Nepal Flood: പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ച നേപ്പാളിൽ അഞ്ചാം ദിവസവും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു; 675 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ഏഴ് മലയാളികളെ കാണാനില്ല
Image Credit: India.com

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Nepal Flood: പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ച നേപ്പാളിൽ അഞ്ചാം ദിവസവും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു; 675 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ഏഴ് മലയാളികളെ കാണാനില്ല
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