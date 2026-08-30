/Nepal Flood: പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ച നേപ്പാളിൽ അഞ്ചാം ദിവസവും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു; 675 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ഏഴ് മലയാളികളെ കാണാനില്ല

പ്രളയം ദുരന്തം വിതച്ച നേപ്പാളിൽ കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ അഞ്ചാം ദിവസവും തുടരുന്നു. ഇതുവരെ 675 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്താനായത്. 2000-ത്തിലധികം ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരു വിവരവുമില്ല. തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ സർക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ സംസ്കരിച്ചു വരികയാണ്. എന്നാൽ, ഭാവിയിലെ പരിശോധനകൾക്കായി ഇവരുടെ ഡി.എൻ.എ (DNA) സാമ്പിളുകളും മറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ അടയാളങ്ങളും ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേൻ ഷാ അറിയിച്ചു.
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ പ്രതിസന്ധി
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ ക്ഷാമം നേരിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പ്രായമായവരും വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും വലിയ ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധിയെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ തകർന്ന റോഡുകളും പാലങ്ങളും താൽക്കാലികമായി പുനർനിർമിക്കാനും വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും
നേപ്പാളിൽ കാണാതായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം 275 കവിഞ്ഞതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ 128 പേരെയും കാണാതായിട്ടുണ്ട്. കാണാതായവരിൽ നാല് വിദേശ പൗരന്മാരടക്കം ഏഴ് മലയാളികളുണ്ടെന്ന് നോർക്ക സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതുവരെ 108 ഇന്ത്യക്കാരെ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 50 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ 598 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ചൈനയിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി അതിർത്തി കടന്നെത്തി. ചൈനീസ് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും 900-ത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
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