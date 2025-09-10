Nepal Protest Update: ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തുന്നു, നേപ്പാളിൽ സ്ഥിതി രൂക്ഷം; വിമാനത്താവളം അടച്ചു നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് സൈന്യം

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് സൈന്യം. രാജ്യത്ത് ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തുകയാണ്. നേപ്പാളിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത സൈന്യം അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്ന് പ്രക്ഷോഭകരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 10 മണി മുതലാണ് സൈന്യം നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തത്. പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രക്ഷോഭം അവസാനിപ്പിച്ച് ചർച്ചയ്ക്കായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു.
നിലവിലെ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യം സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിനായാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രമം. ചരിത്രപരവും ദേശീയവുമായ പൈതൃകവും പൊതു, സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്കും നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങൾക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സൈനിക മേധാവി പറഞ്ഞു. ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശർമ ഒലി രാജിവെച്ചതോടെയാണ് രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രണം സൈന്യം ഏറ്റെടുത്തത്. നേപ്പാൾ പ്രസിഡന്റ് രാംചന്ദ്ര പൗഡേലും രാജിവെച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നെങ്കിലും ഇതിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. സൈന്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഇരുവരും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതേസമയം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള വിലക്ക് സർക്കാർ നീക്കിയിട്ടും പ്രക്ഷോഭകാരികള് സംഘർഷം തുടരുകയാണുണ്ടായത്. ഫെയ്സ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉൾപ്പെടെ 26 സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നിരോധിച്ച സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ തുടങ്ങിയ പ്രക്ഷോഭം പിന്നീട് സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതിക്കും ദുർഭരണത്തിനും എതിരായ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നേപ്പാളിൽ കണ്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശർമ ഒലി, പ്രസിഡന്റ് രാം ചന്ദ്ര പൗഡേൽ മറ്റ് പല മന്ത്രിമാരുടെയും വീടുകൾ പ്രതിഷേധക്കാർ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. നേപ്പാള് സുപ്രീം കോടതി സമുച്ചയത്തിനും തീയിട്ടു.
Also Read: Nepal PM resigns: നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമ്മ ഒലി രാജിവച്ചു
സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് എയർ ഇന്ത്യ, സ്പൈസ് ജെറ്റ്, നേപ്പാൾ എയർലൈൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വിമാനക്കമ്പനികൾ കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യവും സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും കണക്കിലെടുത്ത് നേപ്പാളിലെ ത്രിഭുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവുംതാൽക്കാലികമായി അടച്ചു. വിമാനത്താവളം നിലവിൽ നേപ്പാൾ സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണുള്ളത്.
അതേസമയം, നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാര്ക്ക് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം. നേപ്പാളിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്ക്കായി ഹെല്പ് ലൈനും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘര്ഷം അവസാനിക്കും വരെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാര് നേപ്പാളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വാര്ത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നേപ്പാളിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് തുടരുണമെന്നും പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ലെന്നും സര്ക്കാരിന്റെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകള് പാലിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ 40 അംഗ മലയാളി വിനോദ സഞ്ചാരി സംഘം സുരക്ഷിതരാണെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജോര്ജ് കുര്യൻ വ്യക്തമാക്കി.
നേപ്പാളിലെ അക്രമത്തെ ഹൃദയഭേദകമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞത്. നേപ്പാളിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള മന്ത്രിസഭാ സമിതിയുടെ യോഗവും മോദി വിളിച്ചിരുന്നു.
