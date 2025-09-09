English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nepal Protest: കലാപഭൂമിയായി നേപ്പാൾ, അടങ്ങാതെ ജെൻ സീ വിപ്ലവം; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും വസതികൾ അ​ഗ്നിക്കിരയാക്കി

Nepal Gen Z Protest Updates: പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ 19 പേർ മരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പലഭാ​ഗത്തും വലിയ അക്രമങ്ങളാണ് നടന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 9, 2025, 02:37 PM IST
  • സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ നിരോധിച്ചതോടെയാണ് പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത്
  • പ്രക്ഷോഭം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെ സ്ഥിതി​ഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായി

  Nepal protests: നേപ്പാളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം; 14 പേ‍ർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ

Nepal Protest: കലാപഭൂമിയായി നേപ്പാൾ, അടങ്ങാതെ ജെൻ സീ വിപ്ലവം; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും വസതികൾ അ​ഗ്നിക്കിരയാക്കി

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ നിരോധിച്ചതോടെയാണ് പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത്. പ്രക്ഷോഭം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെ സ്ഥിതി​ഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായി. പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ 19 പേർ മരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പലഭാ​ഗത്തും വലിയ അക്രമങ്ങളാണ് നടന്നത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ നിരോധിച്ച ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചെങ്കിലും ജെൻ സീ വിപ്ലവം തുടരുകയാണ്. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാം, വാട്സാപ്പ്, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി 26 സമൂഹമാധ്യമങ്ങളാണ് ഭരണകൂടം നിരോധിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് നേപ്പാളിൽ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത്.

തലസ്ഥാനമായ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ അക്രമാസക്തരായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശർമ ഒലി, പ്രസിഡന്റ് രാം ചന്ദ്ര പൗഡേൽ എന്നിവരുടെ സ്വകാര്യ വസതികൾക്ക് പ്രക്ഷോഭകാരികൾ തീയിട്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പല മന്ത്രിമാരുടെയും വീടുകൾക്കും പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ടു.

സ്ഥി​തി​ഗതികൾ സങ്കീർണമായതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം സർക്കാർ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. അക്രമങ്ങളിലും പോലീസ് നടപടികളിലുമായി 19 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 19 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് കാരണം സർക്കാരാണെന്നും സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് യുവാക്കൾ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നത്.

Nepal Gen Z ProtestNepal Protestനേപ്പാൾപ്രതിഷേധം

