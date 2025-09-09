Gen Z Protest: ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം; സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള നിരോധനം നീക്കി സർക്കാർ, പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 19 പേർ

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം നീക്കി സർക്കാർ. ജെൻസി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. നേപ്പാൾ വാർത്താവിനിമയകാര്യ മന്ത്രി പൃഥ്വി ശുഭ ഗുരുങ് ആണ് ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്. കാഠ്മണ്ഡുവിൽ തുടങ്ങിയ പ്രക്ഷോഭം രാജ്യമാകെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ പേരിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനത്തിനെതിരായി ജെൻ സി തെരുവിലിറങ്ങുകയായിരുന്നു. പ്രക്ഷോഭം നേപ്പാളിലാകെ കത്തിപ്പടർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നിരോധനം നീക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത്. അതേസമയം കലാപത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് യുവാക്കൾ പിന്മാറണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയാറോളം സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്കാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ജെൻ സി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ 19 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും മറച്ചുവെയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചത്.
വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേപ്പാളിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഫേസ്ബുക്ക്, എക്സ്, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി 26 സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഈ കമ്പനികളെല്ലാം നേപ്പാളിൽ വന്ന് ഓഫീസ് തുറക്കുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുമാണ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമ ഒലിക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു.
