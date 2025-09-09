English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nepal PM resigns: നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമ്മ ഒലി രാജിവച്ചു

ജെൻ സി സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമ്മ ഒലി രാജിവച്ചു

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 9, 2025, 02:54 PM IST
  • രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രണം സൈന്യം ഏറ്റെടുത്തു
  • രാജി പ്രക്ഷോപം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ

Nepal PM resigns: നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമ്മ ഒലി രാജിവച്ചു

നേപ്പാളിൽ പ്രക്ഷോഭം അക്രമാസക്തമായതോടെ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമ്മ ഒലി രാജിവച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധകരാണ് പാർലമെന്റ് അക്രമിക്കുകയും, മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ വീടുകൾ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തത്. കെ പി ഒലിയെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രണം സൈന്യം ഏറ്റെടുത്തു. അഴിമതി ആരോപണത്തെയും വിവാദമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനത്താലും ഉണ്ടായ രോഷമാണ് അക്രമാസക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കലാശിച്ചത്. 

ALSO READ: കലാപഭൂമിയായി നേപ്പാൾ, അടങ്ങാതെ ജെൻ സീ വിപ്ലവം; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും വസതികൾ അ​ഗ്നിക്കിരയാക്കി

സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനുമായി കെ പി ഒലി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൌരൻമാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഭരണ സഖ്യത്തിൽ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാവുകയും, നാല് മന്ത്രിമാർ രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

NepalGen Z ProtestPMKP Sharmma Oli

