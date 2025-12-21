English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Iran: ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം? ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ നെതന്യാഹു

Iran: ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം? ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ നെതന്യാഹു

ഇറാൻ്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതികൾ മേഖലയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 21, 2025, 11:30 AM IST
  • ഇറാൻ വീണ്ടും ആണവായുധം നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
  • ഈ മാസം അവസാനം ഫ്ലോറിഡയിലെ ട്രംപിൻ്റെ മാർ-എ-ലാഗോ എസ്റ്റേറ്റിൽ വെച്ച് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

Iran: ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം? ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ നെതന്യാഹു

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാൻ്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതികൾ മേഖലയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. എൻബിസി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഈ മാസം അവസാനം ഫ്ലോറിഡയിലെ ട്രംപിൻ്റെ മാർ-എ-ലാഗോ എസ്റ്റേറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക. 

കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ നടന്ന ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ തകർത്ത ആണവ നിലയങ്ങളും മിസൈൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇറാൻ വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതായി ഇസ്രായേൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കാൾ നിലവിൽ കൂടുതൽ ഭീഷണിയുയർത്തുന്നത് അവരുടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണെന്നാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ക്രിസ്മസിന് നെതന്യാഹു ഫ്ലോറിഡ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഗാസ സമാധാന ചർച്ചകളുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് സന്ദർശനം ഔദ്യോഗികമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ഇറാനെതിരായ പുതിയ ആക്രമണ പദ്ധതികളും ചർച്ചാവിഷയമാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇറാൻ്റെ ആണവ ശേഷി അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് അന്ന കെല്ലി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇറാൻ വീണ്ടും ആണവായുധം നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

IranDonald TrumpNetanyahu

