  • Pakistan-Afghanistan: അഫ്ഗാൻ-പാക് അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം; നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Pakistan-Afghanistan Clash: അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള അഫ്ഗാൻ നഗരമായ സ്പിൻ ബോൾഡക്കിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പലായനം ചെയ്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 6, 2025, 05:34 PM IST
  • പാകിസ്താന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്പിൻ ബോൾഡാക് ഗവർണർ അബ്ദുൾ കരീം ജഹാദ് സ്ഥിരീകരിച്ചു
  • അതേസമയം, പാകിസ്താൻ ഭാഗത്ത് മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്

കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ സൈന്യവും പാകിസ്താനും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആരോപിച്ചു. അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള അഫ്ഗാൻ നഗരമായ സ്പിൻ ബോൾഡക്കിൽ നിന്ന് ആളുകൾ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് പലായനം ചെയ്തു.

ഏകദേശം 1,600 മൈൽ (2,600 കി.മീ) ദൂരമുള്ള ഈ അതിർത്തിയിൽ അടുത്തിടെയായി ഇടയ്ക്കിടെ സംഘർഷങ്ങൾ പതിവാണ്. പാകിസ്താന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാല് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി സ്പിൻ ബോൾഡാക് ഗവർണർ അബ്ദുൾ കരീം ജഹാദ് എഎഫ്പിയോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം, പാകിസ്താൻ ഭാഗത്ത് മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

പ്രകോപനമില്ലാതെ താലിബാൻ സൈന്യം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പാകിസ്താൻ ആരോപിക്കുന്നത്. "താലിബാൻ പ്രകോപനമില്ലാതെ വെടിയുതിർത്തു. ഞങ്ങളുടെ സേന ഉചിതവും ശക്തവുമായ പ്രതികരണം നൽകി. പാകിസ്താന്റെ അതിർത്തി സുരക്ഷയ്ക്കും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്-" പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിന്റെ വക്താവ് മൊഷറഫ് സയ്ദി പറഞ്ഞു. 

പാക് വിരുദ്ധ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് താലിബാൻ സംരക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്ന് പാക് സർക്കാർ മുൻപും ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പാക് ആക്രമണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതാണെന്ന് താലിബാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. 2021-ൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായത്. ഖത്തറും തുർക്കിയും മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിൽ വന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് പുതിയ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്.

ഈയടുത്ത് പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഖ്വാജ മുഹമ്മദ് ആസിഫ് താലിബാനെ "വഞ്ചകർ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്താന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രുവാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാക് വിരുദ്ധ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Pakistan Afghanistan ConflictPakistan Afghanistan border clashes

