English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Kiribati Island New Year 2026: ലോകത്ത് പുതുവർഷം പിറന്നു; 2026നെ ആദ്യം വരവേറ്റ് കിരിബാത്തി ദ്വീപ്

Kiribati Island New Year 2026: ലോകത്ത് പുതുവർഷം പിറന്നു; 2026നെ ആദ്യം വരവേറ്റ് കിരിബാത്തി ദ്വീപ്

ന്യൂസിലൻഡിലെ ചാഥം ദ്വീപിലാണ് കിരിബാത്തിക്ക് ശേഷം പുതുവർഷം പിറന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 31, 2025, 06:06 PM IST
  • കിരിബാത്തിയിലെ ലൈൻ ഐലൻഡ്‌സിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പുതുവർഷം പിറന്നിരിക്കുന്നത്.
  • അന്താരാഷ്ട്ര തീയതി രേഖയ്ക്ക് (International Date Line) ഏറ്റവും അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കാൾ മുൻപേ ഇവിടെ പുതുവർഷമെത്തുന്നത്.

Read Also

  1. Night Hair Care Tips: കോട്ടൺ തലയിണ കവറുകളാണോ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്? മുടിക്ക് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടും

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വർഷം അവസാനിക്കുന്ന വിലക്കുറവോടെ..! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വർഷം അവസാനിക്കുന്ന വിലക്കുറവോടെ..! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്...
Hans Rajayoga: 12 വർഷത്തിനുശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും; ഹംസ രാജയോഗത്താൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല|
7
Hanas Rajayoga
Hans Rajayoga: 12 വർഷത്തിനുശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും; ഹംസ രാജയോഗത്താൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല|
Kerala Lottery Result Today SS-500: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today SS-500: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്കാർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടും, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്കാർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടും, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Kiribati Island New Year 2026: ലോകത്ത് പുതുവർഷം പിറന്നു; 2026നെ ആദ്യം വരവേറ്റ് കിരിബാത്തി ദ്വീപ്

മെൽബൺ: ലോകം 2026നെ വരവേറ്റിരിക്കുകയാണ്. കിരിബാത്തി ദ്വീപിലാണ് പുതുവർഷം പിറന്നിരിക്കുന്നത്. ഹവായിക്ക് തെക്ക് കിഴക്കായും ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് വടക്ക് കിഴക്കായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ കിരിബാത്തി എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ കിരിബാത്തി ദ്വീപിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പുതുവർഷം പിറന്നത്.  

Add Zee News as a Preferred Source

കിരിബാത്തിയിലെ ലൈൻ ഐലൻഡ്‌സിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പുതുവർഷം പിറന്നിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര തീയതി രേഖയ്ക്ക് (International Date Line) ഏറ്റവും അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കാൾ മുൻപേ ഇവിടെ പുതുവർഷമെത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമയം ഡിസംബർ 31 വൈകുന്നേരം 3:30നാണ് കിരിബാത്തിയിൽ 2026 ജനുവരി 1 പുലർന്നത്.

Also Read: Vastu Shastra: ശരിയായ സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാം; വാസ്തുവും ശാസ്ത്രവും പറയുന്നത്

മുമ്പ് ക്രിസ്മസ് ദ്വീപ് എന്നാണ് ഈ ദ്വീപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കിരിതിമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ ആഘോഷങ്ങളോടെയാണ് പുതുവർഷത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. ഏകദേശം 1,16,000 ജനസംഖ്യയുള്ള ദ്വീപാണിത്. 1979-ൽ ബ്രിട്ടണിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ കിരിബാത്തി രാജ്യത്താണ് തെക്കൻ പസഫിക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്ര സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

കിരിബാത്തിക്ക് പിന്നാലെ ന്യൂസിലൻഡിലെ ചാഥം ദ്വീപിലും പുതുവർഷം പിറന്നു. 600 ഓളം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ദ്വീപിലുള്ളത്. സമുദ്രത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ദ്വീപാണിത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

KiribatiNew Year 2026Welcome 2026കിരിബാത്തിന്യൂ ഇയർ

Trending News