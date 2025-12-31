Kiribati Island New Year 2026: ലോകത്ത് പുതുവർഷം പിറന്നു; 2026നെ ആദ്യം വരവേറ്റ് കിരിബാത്തി ദ്വീപ്

മെൽബൺ: ലോകം 2026നെ വരവേറ്റിരിക്കുകയാണ്. കിരിബാത്തി ദ്വീപിലാണ് പുതുവർഷം പിറന്നിരിക്കുന്നത്. ഹവായിക്ക് തെക്ക് കിഴക്കായും ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വടക്ക് കിഴക്കായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ കിരിബാത്തി എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ കിരിബാത്തി ദ്വീപിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പുതുവർഷം പിറന്നത്.
കിരിബാത്തിയിലെ ലൈൻ ഐലൻഡ്സിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പുതുവർഷം പിറന്നിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര തീയതി രേഖയ്ക്ക് (International Date Line) ഏറ്റവും അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കാൾ മുൻപേ ഇവിടെ പുതുവർഷമെത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമയം ഡിസംബർ 31 വൈകുന്നേരം 3:30നാണ് കിരിബാത്തിയിൽ 2026 ജനുവരി 1 പുലർന്നത്.
മുമ്പ് ക്രിസ്മസ് ദ്വീപ് എന്നാണ് ഈ ദ്വീപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കിരിതിമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ ആഘോഷങ്ങളോടെയാണ് പുതുവർഷത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. ഏകദേശം 1,16,000 ജനസംഖ്യയുള്ള ദ്വീപാണിത്. 1979-ൽ ബ്രിട്ടണിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ കിരിബാത്തി രാജ്യത്താണ് തെക്കൻ പസഫിക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്ര സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
കിരിബാത്തിക്ക് പിന്നാലെ ന്യൂസിലൻഡിലെ ചാഥം ദ്വീപിലും പുതുവർഷം പിറന്നു. 600 ഓളം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ദ്വീപിലുള്ളത്. സമുദ്രത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ദ്വീപാണിത്.
