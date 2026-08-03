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Social Media Usage: ന്യൂയോർക്കിൽ പുതിയ നിയമം; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കർശന പ്രായപരിശോധന

കുട്ടികളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസക്തി കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് 'സേഫ് ഫോർ കിഡ്‌സ് ആക്ട്' പ്രഖ്യാപിച്ച് ന്യൂയോർക്ക്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 03, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:07 PM IST
Social Media Usage: ന്യൂയോർക്കിൽ പുതിയ നിയമം; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കർശന പ്രായപരിശോധന
Image Credit: New York | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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