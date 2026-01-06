Nicolas Maduro: കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മഡൂറോ; മാൻഹാട്ടൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് തടവുകാരുടെ വേഷത്തിൽ

മാൻഹാട്ടൻ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്ക തടവിലാക്കിയ വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെയും ഭാര്യ സീലിയ ഫ്ലോറെസിനേയും ന്യൂയോർക്കിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോഴും താൻ വെനസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നും മഡൂറ കോടതിയ്ൽ വ്യക്തമാക്കി. ലഹരിമരുന്ന് സംബന്ധിയായ കുറ്റങ്ങളാണ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാർക്കോ ഭീകരവാദം, കൊക്കെയ്ൻ കടത്താനുള്ള ഗൂഡാലോചന, മെഷീൻ ഗൺ കൈവശം വയ്ക്കുക, മാരകശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് മഡൂറയ്ക്കെതിരെ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ.
താൻ നിരപരാധിയാണ്, കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, മാന്യനായ വ്യക്തിയാണ്, താനിപ്പോഴും വെനസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്നാണ് പരിഭാഷകൻ മുഖേന നിക്കോളാസ് മഡൂറോ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. തടവുകാരുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു മഡൂറോയെയും ഭാര്യയെയും കോടതിയിലെത്തിച്ചത്. മഡൂറോ സ്പാനിഷിലാണ് സംസാരിച്ചത്. മാൻഹാട്ടനിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയിലാണ് ഇവരെ ഹാജരാക്കിയത്. മാർച്ച് 17ന് ഇരുവരേയും വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
