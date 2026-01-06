English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Nicolas Maduro: കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മഡൂറോ; മാൻഹാട്ടൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് തടവുകാരുടെ വേഷത്തിൽ

Nicolas Maduro: കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മഡൂറോ; മാൻഹാട്ടൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് തടവുകാരുടെ വേഷത്തിൽ

ലഹരി കാ‍ർട്ടലുകളുമായി ചേ‍ർന്ന് കൊക്കെയ്ൻ കടത്താൻ കൂട്ടുനിന്നുവെന്നാണ് മഡൂറോയ്ക്കെതിരെ അമേരിക്ക ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആരോപണം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 6, 2026, 07:26 AM IST
  • ലഹരിമരുന്ന് സംബന്ധിയായ കുറ്റങ്ങളാണ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  • നാർക്കോ ഭീകരവാദം, കൊക്കെയ്ൻ കടത്താനുള്ള ഗൂഡാലോചന, മെഷീൻ ഗൺ കൈവശം വയ്ക്കുക, മാരകശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് മഡൂറയ്ക്കെതിരെ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ.

Read Also

  1. Venezuela Crisis: വെനസ്വേലൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പം; യുഎസ് നടപടിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ

Trending Photos

BT-36 Kerala Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
BT-36 Kerala Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
Gajalakshmi Rajayoga: വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോ​ഗം, 2026ന്റെ പകുതിയോടെ ​ഗജലക്ഷ്മി രാജയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി കോടീശ്വര യോഗം!
10
Gajalakshmi Rajayoga 2026
Gajalakshmi Rajayoga: വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോ​ഗം, 2026ന്റെ പകുതിയോടെ ​ഗജലക്ഷ്മി രാജയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി കോടീശ്വര യോഗം!
Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price
Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Nicolas Maduro: കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മഡൂറോ; മാൻഹാട്ടൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് തടവുകാരുടെ വേഷത്തിൽ

മാൻഹാട്ടൻ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്ക തടവിലാക്കിയ വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെയും ഭാര്യ സീലിയ ഫ്ലോറെസിനേയും ന്യൂയോർക്കിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോഴും താൻ വെനസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നും മഡൂറ കോടതിയ്ൽ വ്യക്തമാക്കി. ലഹരിമരുന്ന് സംബന്ധിയായ കുറ്റങ്ങളാണ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാർക്കോ ഭീകരവാദം, കൊക്കെയ്ൻ കടത്താനുള്ള ഗൂഡാലോചന, മെഷീൻ ഗൺ കൈവശം വയ്ക്കുക, മാരകശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് മഡൂറയ്ക്കെതിരെ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ.   

Add Zee News as a Preferred Source

താൻ നിരപരാധിയാണ്, കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, മാന്യനായ വ്യക്തിയാണ്, താനിപ്പോഴും വെനസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്നാണ് പരിഭാഷകൻ മുഖേന നിക്കോളാസ് മഡൂറോ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. തടവുകാരുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു മഡൂറോയെയും ഭാര്യയെയും കോടതിയിലെത്തിച്ചത്. മഡൂറോ സ്പാനിഷിലാണ് സംസാരിച്ചത്. മാൻഹാട്ടനിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയിലാണ് ഇവരെ ഹാജരാക്കിയത്. മാ‍‍ർച്ച് 17ന് ഇരുവരേയും വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Nicolas maduroUSVenezuelaനിക്കോളാസ് മഡൂറോയുഎസ്

Trending News