ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ നൈജറിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഡോസോ മേഖലയിൽ ആണ് ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഭീകരാക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റൊരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. നൈജറിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ അതീവ ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

In a heinous terror attack on 15 July in Niger’s Dosso region, two Indian nationals tragically lost their lives and one was abducted.

Our heartfelt condolences to the bereaved families.

Mission in Niamey is in touch with local authorities to repatriate mortal remains and ensure…

— India in Niger (@IndiainNiger) July 18, 2025