English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
No Kings Protest: അമേരിക്കയിൽ ജനരോഷം ഇരമ്പുന്നു; യുദ്ധവും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും ജനത്തെ തെരുവിലിറക്കി, ട്രംപിനെതിരെ 'നോ കിംഗ്സ്' പ്രതിഷേധം

അമേരിക്കയിൽ ട്രംപിനെതിരെ പതിനായിരങ്ങളാണ് തെരുവിലിറങ്ങിയത്. 'നോ കിംഗ്സ്' എന്ന പേരിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ജനം പ്രതിഷേധം നടത്തി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 29, 2026, 10:52 AM IST
  • നോ കിം​ഗ്സ് എന്ന പേരിലാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്.
  • ഇറാൻ യുദ്ധവും വിലക്കയറ്റവുമാണ് ട്രംപിനെതിരെ അമേരിക്കയിൽ ജനരോഷം ഇരമ്പാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Houthi Missile Attack: ഇറാന്റെ കൂട്ടാളികളും പോർമുഖത്ത്; ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ വർഷം, കാര്യമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ

Trending Photos

Kerala Summer Bumper BR 108 Lottery Result: സമ്മർ ബംപർ നറുക്കെടുത്തു; ഒന്നാം സമ്മാനം SB 517026 എന്ന ടിക്കറ്റിന്
5
Kerala Lottery Results Today
Kerala Summer Bumper BR 108 Lottery Result: സമ്മർ ബംപർ നറുക്കെടുത്തു; ഒന്നാം സമ്മാനം SB 517026 എന്ന ടിക്കറ്റിന്
Ketu Nakshatra Gochar: കേതു മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങൾ വാനോളം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Ketu Gochar 2026
Ketu Nakshatra Gochar: കേതു മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങൾ വാനോളം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Mangal Gochar 2026: ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സംക്രമണം; ഈ രാശിക്കാർ പണം സമ്പാദിക്കും, ഇനി നല്ലകാലം..!
6
Mangal Gochar 2026
Mangal Gochar 2026: ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സംക്രമണം; ഈ രാശിക്കാർ പണം സമ്പാദിക്കും, ഇനി നല്ലകാലം..!
Navapanchama Rajayoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത ആഡംബര ജീവിതം
8
Budh Guru Yuti
Navapanchama Rajayoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത ആഡംബര ജീവിതം
വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ അമേരിക്കയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം. നോ കിം​ഗ്സ് എന്ന പേരിലാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഇറാൻ യുദ്ധവും ട്രംപിന്റെ കുടിയേറ്റ നയങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് അമേരിക്കയിൽ ജനം തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച അമേരിക്കയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Add Zee News as a Preferred Source

അമേരിക്കയിലുടനീളം പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്. പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളിൽ ജനം വൻ മാർച്ച് നടത്തി. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും പ്രതിഷേധക്കാർ റാലികൾ നടത്തി. മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്ലക്കാർഡുകളുമൊക്കെയായി ജനം തെരവിലിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിലുടനീളം കണ്ടത്. പാട്ടും നൃത്തവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാംസ്കാരികമായ രീതികളിലൂടെയാണ് പലയിടത്തും ജനം പ്രതിഷേധിച്ചത്. 

Also Read: Kuwait Airport Drone Attack: കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; റഡാർ സംവിധാനം തകരാറിലായി

ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ മിഡ്‌ടൗൺ മാൻഹട്ടനിലും പ്രതിഷേധക്കാർ മാർച്ച് നടത്തി. ട്രംപിന്റെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കും ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനുമെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് നടന്നത്. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ സിവിക് സെൻ്റർ പ്ലാസയിലേക്ക് ജനം മാർച്ച് നടത്തി. ഉക്രെയ്നും ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ അവകാശങ്ങൾക്കും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ബാനറുകളും പ്രതിഷേധത്തിൽ കാണാമായിരുന്നു. 

സെന്റ് പോൾ തെരുവുകളിലും മിനസോട്ട ക്യാപിറ്റോൾ മൈതാനത്തും വലിയൊരു ജനസാ​ഗരമാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. അമേരിക്കൻ പതാകകൾ തലകീഴായി പിടിച്ച് പലരും പ്രതിഷേധിച്ചു. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തോടുള്ള കടുത്ത എതിർപ്പാണ് എല്ലാവരുടെയും വാക്കുകളിൽ മുഴച്ചുനിന്നത്. യുഎസിലെ 50 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഏകദേശം 3,300-ഓളം പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു.

സെന്റ് പോളിൽ നടന്ന റാലിയിൽ റോക്ക് സംഗീത ഇതിഹാസം ബ്രൂസ് സ്പ്രിംഗ്സ്റ്റീനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മിനസോട്ട സംസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ പ്രചോദനമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഫെഡറൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ഏജന്റുമാരുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട അലക്സ് പ്രെറ്റിയെയും റെനി ഗുഡിനെയും ബ്രൂസ് ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. യുഎസ് സെനറ്റർ ബെർണി സാൻഡേഴ്സ്, ഗവർണർ ടിം വാൾസ്, അറ്റോർണി ജനറൽ കീത്ത് എലിസൺ, യുഎസ് പ്രതിനിധി ഇൽഹാൻ ഒമർ, ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ പെഗ്ഗി ഫ്ലാനഗൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രതിഷേധക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

No Kings ProtestDonald TrumpUS

Trending News