No Kings Protest: അമേരിക്കയിൽ ജനരോഷം ഇരമ്പുന്നു; യുദ്ധവും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും ജനത്തെ തെരുവിലിറക്കി, ട്രംപിനെതിരെ 'നോ കിംഗ്സ്' പ്രതിഷേധം

വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ അമേരിക്കയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം. നോ കിംഗ്സ് എന്ന പേരിലാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഇറാൻ യുദ്ധവും ട്രംപിന്റെ കുടിയേറ്റ നയങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് അമേരിക്കയിൽ ജനം തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച അമേരിക്കയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
അമേരിക്കയിലുടനീളം പ്രതിഷേധം നടക്കുകയാണ്. പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ജനം വൻ മാർച്ച് നടത്തി. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും പ്രതിഷേധക്കാർ റാലികൾ നടത്തി. മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്ലക്കാർഡുകളുമൊക്കെയായി ജനം തെരവിലിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിലുടനീളം കണ്ടത്. പാട്ടും നൃത്തവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാംസ്കാരികമായ രീതികളിലൂടെയാണ് പലയിടത്തും ജനം പ്രതിഷേധിച്ചത്.
ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ മിഡ്ടൗൺ മാൻഹട്ടനിലും പ്രതിഷേധക്കാർ മാർച്ച് നടത്തി. ട്രംപിന്റെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കും ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനുമെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് നടന്നത്. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ സിവിക് സെൻ്റർ പ്ലാസയിലേക്ക് ജനം മാർച്ച് നടത്തി. ഉക്രെയ്നും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അവകാശങ്ങൾക്കും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ബാനറുകളും പ്രതിഷേധത്തിൽ കാണാമായിരുന്നു.
സെന്റ് പോൾ തെരുവുകളിലും മിനസോട്ട ക്യാപിറ്റോൾ മൈതാനത്തും വലിയൊരു ജനസാഗരമാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. അമേരിക്കൻ പതാകകൾ തലകീഴായി പിടിച്ച് പലരും പ്രതിഷേധിച്ചു. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തോടുള്ള കടുത്ത എതിർപ്പാണ് എല്ലാവരുടെയും വാക്കുകളിൽ മുഴച്ചുനിന്നത്. യുഎസിലെ 50 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഏകദേശം 3,300-ഓളം പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു.
സെന്റ് പോളിൽ നടന്ന റാലിയിൽ റോക്ക് സംഗീത ഇതിഹാസം ബ്രൂസ് സ്പ്രിംഗ്സ്റ്റീനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മിനസോട്ട സംസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ പ്രചോദനമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഫെഡറൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ഏജന്റുമാരുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട അലക്സ് പ്രെറ്റിയെയും റെനി ഗുഡിനെയും ബ്രൂസ് ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. യുഎസ് സെനറ്റർ ബെർണി സാൻഡേഴ്സ്, ഗവർണർ ടിം വാൾസ്, അറ്റോർണി ജനറൽ കീത്ത് എലിസൺ, യുഎസ് പ്രതിനിധി ഇൽഹാൻ ഒമർ, ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ പെഗ്ഗി ഫ്ലാനഗൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രതിഷേധക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു.
