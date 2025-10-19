English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 'No Kings' Protest: ട്രംപിനെതിരെ അമേരിക്കയിൽ 'നോ കിംഗ്സ്' പ്രതിഷേധം; വൻ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു

'No Kings' Protest: ട്രംപിനെതിരെ അമേരിക്കയിൽ 'നോ കിംഗ്സ്' പ്രതിഷേധം; വൻ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതകളെയും അനിയന്ത്രിതമായ അഴിമതിയെയും അപലപിച്ച് അമേരിക്കയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 19, 2025, 12:00 PM IST
  • ജനുവരിയിൽ അധികാരമേറ്റ ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം.
  • ട്രംപ്ൻ്റെ ഭരണത്തിൽ നിരാശരായ ജനങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ ടൈം സ്ക്വയറിൽ സമാധനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ്.

'No Kings' Protest: ട്രംപിനെതിരെ അമേരിക്കയിൽ 'നോ കിംഗ്സ്' പ്രതിഷേധം; വൻ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു

വീഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതകളെയും അനിയന്ത്രിതമായ അഴിമതിയെയും അപലപിച്ച് അമേരിക്കയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം. ട്രംപിനെതിരെയുള്ള 'നോ കിംഗ്സ്' പ്രതിഷേധത്തിൽ വിവിധ തരം പ്രായക്കാരാണ് കൂട്ടത്തോടെ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. 
ജനുവരിയിൽ അധികാരമേറ്റ ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം. ട്രംപ്ൻ്റെ ഭരണത്തിൽ നിരാശരായ ജനങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ ടൈം സ്ക്വയറിൽ സമാധനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. 

ബോസ്റ്റൺ, ഫിലാഡൽഫിയ, അറ്റ്ലാന്റ, ഡെൻവർ, ചിക്കാഗോ, സിയാറ്റിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ഇന്നലെ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റാലികളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും 2600 ലധികം ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് വിവരം. പ്രതിഷേധവുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ആരെയും അറസറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 

