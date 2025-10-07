English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

2025 Nobel Prize in Physics: ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു; പുരസ്കാരം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഗവേഷണത്തിന്

ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ സ്ഥൂലമായ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിങ്ങും ഊർജ ക്വാണ്ടൈസേഷനും കണ്ടെത്തിയതിനാണ് പുരസ്കാരം.   

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 7, 2025, 04:22 PM IST
  • ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഗവേഷണത്തിന് ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ ലഭിച്ചു.
  • ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ സ്ഥൂലമായ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിങ്ങും ഊർജ ക്വാണ്ടൈസേഷനും കണ്ടെത്തിയതിനാണ് പുരസ്കാരം.

സ്റ്റോക്കോം: ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഗവേഷണത്തിന് ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ ലഭിച്ചു. ജോൺ ക്ലാർക്ക്, മിഷേൽ എച്ച്. ഡെവോറെക്ക്, ജോൺ എം. മാർട്ടീനിസ് എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ സ്ഥൂലമായ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിങ്ങും ഊർജ ക്വാണ്ടൈസേഷനും കണ്ടെത്തിയതിനാണ് പുരസ്കാരം. 

രസതന്ത്ര നൊബേൽ നാളെയും, സാഹിത്യ നൊബേൽ വ്യാഴാഴ്ചയും, സമാധാന നൊബേൽ വെള്ളിയാഴ്ചയുമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക. 1.2 മില്യൺ ഡോളറാണ് പുരസ്കാരത്തുക. ഡിസംബർ 10ന് ആൽഫ്ര‍ഡ് നൊബേലിൻ്റെ ചരമ വാർഷികത്തിലാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുക. 

The Royal Swedish Academy of SciencesNobelPrize in PhysicsJohn ClarkeMichel H. Devoret and John M. Martinis

Trending News