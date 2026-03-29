North Korea Missile Test: അമേരിക്കയെ ലക്ഷ്യംവയ്ക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച് ഉത്തരകൊറിയ; പരീക്ഷണം കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ

North Korea Test The Missile Capable For Target US: കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ സുപ്രധാന പരീക്ഷണമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ കെ.സി.എൻ.എ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 29, 2026, 06:33 PM IST
  • അമേരിക്കയുടെ നിലപാടുകൾ ആഗോള ഭീകരവാദത്തിനും അധിനിവേശത്തിനും തുല്യമാണെന്ന് കിം ജോങ് ഉൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു
  • ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണ വാർത്ത പുറത്തുവിടുന്നത്

ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സം​ഘർഷം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഭൂഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അത്യാധുനിക മിസൈൽ എൻജിൻ ഉത്തരകൊറിയ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ സുപ്രധാന പരീക്ഷണമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ കെ.സി.എൻ.എ വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ആഗോള ഭീകരവാദത്തിനും അധിനിവേശത്തിനും തുല്യമാണെന്ന് കിം ജോങ് ഉൻ പാർലമെന്റിൽ വിമർശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണ വാർത്ത പുറത്തുവിടുന്നത്. മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിനെ ഏറെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ-യുഎസ് തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പാക്കിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്ത ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിടുകയാണ്. നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ ദ്വിദിന സമ്മേളനത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. സംഘർഷാവസ്ഥ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രായോഗിക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് തുർക്കി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഹകാൻ ഫിദാൻ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, യുഎഇയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ തങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാന്റെ അവകാശവാദം. ദുബായിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം യുഎസ് സൈനികർ രഹസ്യമായി തമ്പടിച്ചിരുന്ന രണ്ട് താവളങ്ങൾ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തതായാണ് ഇറാനിയൻ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

