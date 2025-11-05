English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Zohran Mamdani: ചരിത്രം പിറന്നു! ന്യൂയോർക്ക് മേയറായി മംദാനി; ട്രംപിന് തിരിച്ചടി

Zohran Mamdani: ചരിത്രം പിറന്നു! ന്യൂയോർക്ക് മേയറായി മംദാനി; ട്രംപിന് തിരിച്ചടി

New York City Mayor: ന്യൂയോർക്കിന്റെ ആദ്യ മുസ്ലിം, ദക്ഷിണേഷ്യൻ മേയർ എന്ന സ്ഥാനവും ഇനി സൊഹ്റാൻ മംദാനിക്ക് സ്വന്തം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 5, 2025, 10:13 AM IST
  • അഭിപ്രായ സർവേകളിലും മുൻതൂക്കം മംദാനിക്കായിരുന്നു
  • മുൻ​ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ ക്വോമോ മംദാനിയേക്കാൾ ഏറെ പിന്നിലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

വാഷിങ്ടൺ: ന്യൂയോർക്ക് മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രം രചിച്ച് സൊഹ്റാൻ മംദാനി. ന്യൂയോർക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറാണ് 34കാരനായ മംദാനി. ന്യൂയോർക്കിന്റെ ആദ്യ മുസ്ലിം, ദക്ഷിണേഷ്യൻ മേയർ എന്ന സ്ഥാനവും ഇനി സൊഹ്റാൻ മംദാനിക്ക് സ്വന്തം. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി സൊഹ്റാൻ മംദാനിയാണ് ന്യൂയോർക്ക് മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയും മുൻ ​ഗവർണറും ആയ ആൻഡ്രൂ ക്വോമോ മംദാനിയേക്കാൾ ഏറെ പിന്നിലായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി കർട്ടിസ് സ്ലീവ മത്സരിച്ചിരുന്നു. ഇതേ സമയമാണ് ബലാത്സം​ഗക്കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ക്വോമോയെ ട്രംപ് ഔദ്യോ​ഗികമായി പിന്തുണച്ചത്.

അഭിപ്രായ സർവേകളിലും മംദാനിക്കായിരുന്നു മുൻതൂക്കം. ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ ചലച്ചിത്ര സംവിധായിക മീരാ നായരുടെയും കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനും ഇന്ത്യൻ വംശജനുമായ മഹ്മൂദ് മംദാനിയുടെയും മകനാണ് സൊഹ്റാൻ മംദാനി. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഉ​​ഗാണ്ടയിലാണ് സൊഹ്റാൻ മംദാനി ജനിച്ചത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Zohran MamdaniNew York City Mayorസൊഹ്റാൻ മംദാനിന്യൂയോർക്ക് മേയർ

