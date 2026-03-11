English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Oman: ചെറിയ പെരുന്നാൾ; പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ട അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒമാൻ

Oman: ചെറിയ പെരുന്നാൾ; പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ട അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒമാൻ

Oman: മാർച്ച് 19 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ അവധി ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 11, 2026, 10:31 PM IST
  • മാർച്ച് 24 ചൊവ്വാഴ്ച മുതലാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തി ദിവസം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുക.
  • പൊതു മേഖലയിലെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെയും എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്

Oman: ചെറിയ പെരുന്നാൾ; പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ട അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒമാൻ

ചെറിയ പെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ട അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒമാൻ. മാർച്ച് 19 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ അവധി ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മാർച്ച് 24 ചൊവ്വാഴ്ച മുതലാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തി ദിവസം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുക.

പൊതു മേഖലയിലെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെയും എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകുന്നതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ആഘോഷ ദിനത്തിന്റെ അന്തിമ തീയതി സ്ഥിരീകരിക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Trending News