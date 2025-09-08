English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hajj 2026 Registration: 2026 ലെ ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ആരംഭിക്കും

രജിസ്ട്രേഷൻ സമയപരിധി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ, തീർഥാടകർക്ക് മുൻകൂട്ടി തയാറാകാനും, എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി പൂർത്തിയാക്കാനും, സുരക്ഷിതമായ ഹജ്ജ് യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് മന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 8, 2025, 09:14 PM IST
  • രജിസ്ട്രേഷൻ സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഒക്ടോബർ 8 വരെ
  • ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം
  • ഒമാനി പൗരന്മാർക്കും ഒമാനിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം

  1. Umrah ക്കായി ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ച അനുമതി മറ്റൊരാൾ ഉപയോ​ഗിച്ചാൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് Saudi Arabia Hajj Ministry

Hajj 2026 Registration: 2026 ലെ ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ആരംഭിക്കും

ഹിജ്‌റ 1447 ലെ ഹജ്ജ് സീസണിലേക്കുള്ള ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഒക്ടോബർ 8 വരെ ഉണ്ടെന്ന് ഒമാൻ എൻഡോവ്‌മെന്റ് ആൻഡ് റിലീജിയസ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. യോഗ്യതയുള്ളവർ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും ഒമാനിലേക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാട്ട പ്രകാരമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുക. സുഗമവും ക്രമീകൃതവുമായ തീർത്ഥാടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്  രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

നേപ്പാളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം; 14 പേ‍ർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ

ഹജ്ജ് 2026 രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങളും, യോഗ്യതയും

ഹിജ്റ 1447 സീസണിലേക്കുള്ള ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ സെപ്റ്റംബർ 23 ന് ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബർ 8 ന് അവസാനിക്കും. 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒമാനി പൗരന്മാർക്കും ഒമാനിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

HajjOmanregistration

